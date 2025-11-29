दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म '120 बहादुर'

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैपी स्टूडियोज की वॉर एपिक '120 बहादुर' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, और इसके साथ ही पूरे देश में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई है। साल की सबसे ज्यादा चर्चा वाली फिल्मों में शामिल इस फिल्म को मीडिया और सेलेब्रिटीज से शुरुआती दौर में ही शानदार तारीफें मिल रही हैं।

अपनी ग्रैंड थिएटर रिलीज के साथ '120 बहादुर' बहुत तेजी से पूरे देश की सबसे बड़ी बातचीत का हिस्सा बन गई है। फिल्म की शानदार रन के बीच इसे दिल्ली में टैक्स-फ्री घोषित किया गया था, और अब एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इसे राजस्थान में भी टैक्स-फ्री कर दिया गया है।

We express our sincere gratitude to the Hon’ble Chief Minister of Rajasthan,@BhajanlalBjp ji, for this gesture that honours Major Shaitan Singh Bhati (PVC) and the extraordinary courage of every soldier of Charlie Company.#120Bahadur



हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री… pic.twitter.com/TZXvTTkub1 — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 28, 2025

120 बहादुर हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान की कहानी है, वे सैनिक जो पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और देश की रक्षा के लिए दुश्मन सेना का डटकर सामना करते रहे। यह एक ताकतवर और अहम कहानी है, जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। इसी वजह से फिल्म को कई राज्यों में टैक्स-फ्री किया जा रहा है। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी इसे टैक्स-फ्री घोषित कर दिया गया है। यह हमारे सैनिकों के साहस और उनके बलिदान को दिया गया एक और शानदार सलाम है।

120 बहादुर, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की जबरदस्त बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में हुई मशहूर रेज़ांग ला की लड़ाई में हिस्सा लिया था। फरहान अख्तर इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी, की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीय सेना के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक में हर मुश्किल के सामने डटे रहे। फिल्म के दिल में एक ही अटूट लाइन गूंजती है: "हम पीछे नहीं हटेंगे।"

यह फिल्म रजनीश 'रेज़ी' घोष ने डायरेक्ट की है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म अब थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है।