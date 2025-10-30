गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shiridi sai baba actor sudhir dalvi is hospitalized due to severe sepsis riddhima kapoor financially support
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (12:59 IST)

'साई बाबा' एक्टर सुधीर दलवी के इलाज के लिए परिवार ने लगाई मदद की गुहार, आर्थिक सहायता करने पर ट्रोल हुईं रिद्धिमा कपूर

साई बाबा एक्टर की बिगड़ी तबीयत
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुधीर दलवी को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। सुधीर की तबीयत खराब चल रही है और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह सेप्सिस जैसे जानलेना इंफेक्शन से जूझ रहे हैं। सुधीर दलवी ने फिल्म 'शिरडी के साईबाबा' में साई बाबा का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की है। 
 
सुधीर दलवी के परिवार ने उनके इलाज के लिए आर्थिक मदद की अपील की है। सुधीर दलवी के इलाज में अभी 10 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। उनके लिए अभी 15 लाख रुपए और चाहिए। इसके लिए परिवार ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ फैंस और अन्य लोगों से मदद की गुहार लगाई है।
 
परिवार के मदद की अपील के बाद रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी उनके सपोर्ट में आगे आई हैं। उन्होंने सुधीर के परिवार की आर्थिक मदद की। रिद्धिमा ने उनके अकाउंट में पैसे भेजे और एक्टर के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। 
 
हालांकि सुधीर दलवी की मदद के बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। रिद्धिमा की आर्थिक मदद को पब्लिसिटी पाने का तरीका बताया गया, इस पर अब उन्होंने जवाब दिया है। रिद्धिमा ने ट्रोर्ल्स को फटकार लगाते हुए लिखा, 'जीवन में सब कुछ दिखावे के लिए नहीं है। किसी जरूरतमंद की मदद करना और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 
 
बता दें कि सुधीर दलवी कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। साई बाबा के किरदार के अलावा उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में ऋषि वशिष्ठ का रोल निभाया था। इसके अलावा 'वो हुए ना हमारे', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'जय हनुमान', 'विष्णु पुराण', 'बुनियाद' और 'जुनून' जैसे टीवी शोज में भी काम किया।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नया कैब ड्राइवर आ गया..., दिलजीत दोसांझ को ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ा नस्लभेदी कमेंट्स का सामना

नया कैब ड्राइवर आ गया..., दिलजीत दोसांझ को ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ा नस्लभेदी कमेंट्स का सामनाफेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने नए एल्बम AURA के लिए वर्ल्ड टूर पर हैं। सिडनी कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले दिलजीत ने बैकस्टेज होने वाली तैयारियों की झलक दिखाई है। इसके साथ उन्होंने खुलासा किया कि आज भी नस्लवाद एक ऐसी सच्चाई है, जिससे वह बच नहीं सकते।

कभी कई सुपरस्टार की आवाज थे अभिजीत भट्टाचार्य, इस वजह से शाहरुख खान के लिए बंद कर दिया था गाना

कभी कई सुपरस्टार की आवाज थे अभिजीत भट्टाचार्य, इस वजह से शाहरुख खान के लिए बंद कर दिया था गाना90 के दशक के पॉपुलर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य 30 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिजीत ने लगभग 100 फिल्मों में 6 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने कई गैर-फिल्मी पॉप म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किए हैं। अभिजीत एक समय पर कई सुपरस्टार्स की आवाज हुआ करते थे।

52 साल की उम्र में दुल्हन बनीं महिमा चौधरी, इस एक्टर संग आईं नजर, देखिए वीडियो

52 साल की उम्र में दुल्हन बनीं महिमा चौधरी, इस एक्टर संग आईं नजर, देखिए वीडियोबॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एक्ट्रेस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में महिमा का ब्राइडल लुक देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि महिमा चौधरी ने 52 साल की उम्र में दूसरी शादी रचा ली है।

जब अनन्या पांडे की एक्टिंग से खुश होकर निर्देशक ने दिया 500 रुपए का इनाम

जब अनन्या पांडे की एक्टिंग से खुश होकर निर्देशक ने दिया 500 रुपए का इनामबॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से काफी कम वक्त में फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है। 30 अक्टूबर को अनन्या अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अनन्या ने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

जैकलीन फर्नांडिस से जरीन खान तक, ये एक्ट्रेसेस कैट मॉम होने पर महसूस करती हैं गर्व

जैकलीन फर्नांडिस से जरीन खान तक, ये एक्ट्रेसेस कैट मॉम होने पर महसूस करती हैं गर्वInternational Cat Day: इंटरनेशनल कैट डे पर, यहां बॉलीवुड की कैट मॉम को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर स्टार हैं, बल्कि एनिमल वेलफेयर को बढ़ावा देने, पेट एडॉप्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने कैट फ्रेंड्स के लिए अपने साझा किए प्यार के जरिए खुशी फैलाने के लिए भी अपने प्रभाव का उपयोग करती हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com