बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:52 IST)

ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन में दिशा पाटनी का सुपर सिजलिंग अंदाज, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

Disha Patani hot photos
दिशा पाटनी अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। दिशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
इस बार दिशा ने ब्लू कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। इस डीपनेक बॉडीफिटेड गाउन में दिशा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
दिशा पाटनी ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने गले में खूबसूरत डायमंड नेकलेस कैरी किया है। 
 
तस्वीरों में दिशा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस का यह सुपर सिजलिंग लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
दिशा ने यह खूबसूरत गाउन पहनकर डिजाइनर गौरव गुप्ता के पहले ब्राइडल क्रॉइचर शोकेस क्वांटम एंटेंगलमेंट में शिरकत की थी। 
 
दिशा पाटनी हमेशा ही अपने इस तरह के बोल्ड और धांसू लुक की वजह से छाई रहती हैं। वह बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं और अपने वर्कआउट और डाइट पर ध्यान देती हैं।
वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में रख दिया था फिल्मों में कदम, कई सुपरस्टार संग किया काम

वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में रख दिया था फिल्मों में कदम, कई सुपरस्टार संग किया कामतमिलनाडु में 13 अगस्त 1936 को जन्मीं वैजयंती माला ने अपने सिने करियर की शुरुआत महज 13 वर्ष की उम्र में एक तमिल फिल्म से की। वर्ष 1951 में प्रदर्शित फिल्म बहार से वैजयंती माला ने बॉलीवुड में पदार्पण किया। वर्ष 1954 में प्रदर्शित फिल्म नागिन वैजयंती माला के सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जूनियर एनटीआर का जबरदस्त क्रेज, वॉर 2 के टिकटों की जोरदार बिक्री

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जूनियर एनटीआर का जबरदस्त क्रेज, वॉर 2 के टिकटों की जोरदार बिक्रीNTR भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनके चाहने वाले सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हैं। जब भी वे बड़े पर्दे पर आते हैं, थिएटर में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अब वे 2025 और 2026 की दो सबसे बड़ी फिल्मों के लीड रोल में हैं।

दो शादियां कर मुश्किल में फंसे अरमान मलिक, कोर्ट ने भेजा समन, पायल और कृतिका भी होंगी पेश

दो शादियां कर मुश्किल में फंसे अरमान मलिक, कोर्ट ने भेजा समन, पायल और कृतिका भी होंगी पेश'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम और फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक दो शादियों की वजह से कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं। अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नीयों पायल मलिक और कृतिका मलिक को कोर्ट ने समन भेजा है। पटियाल जिला अदालत ने उनके खिलाफ दो मामलों में समन जारी करते हुए 2 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है।

जम्मू पुलिस ने जब्त की अक्षय कुमार की कार, जानिए क्या है मामला

जम्मू पुलिस ने जब्त की अक्षय कुमार की कार, जानिए क्या है मामलाबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अक्षय हाल ही में जम्मू पहुंचे, जहां उनकी कार को पुलिसने जब्त कर लिया। ट्रैफिक अधिकारियों ने कानूनी सीमा का उल्लंघन करने के कारण अक्षय की कार जब्त की है। अक्षय कुमार पब्लिक इवेट में जिस कार में पहुंचे थे, उसके शीशे काले थे।

वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लाया

वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लायामैन ऑफ द मासेस कहलाने वाले एनटीआर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म 'वॉर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एनटीआर का सामना रितिक रोशन से होगा, एक नो-होल्ड्स-बार्ड, धांसू और खूनी टकराव में! एनटीआर का कहना है कि दर्शक जल्द ही थिएटर में वॉर 2 का असली पागलपन देखेंगे।

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
Webdunia
