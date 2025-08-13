बुधवार, 13 अगस्त 2025
बुधवार, 13 अगस्त 2025 (16:18 IST)

दो शादियां कर मुश्किल में फंसे अरमान मलिक, कोर्ट ने भेजा समन, पायल और कृतिका भी होंगी पेश

Court summons to Armaan Malik
'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम और फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक दो शादियों की वजह से कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं। अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नीयों पायल मलिक और कृतिका मलिक को कोर्ट ने समन भेजा है। पटियाल जिला अदालत ने उनके खिलाफ दो मामलों में समन जारी करते हुए 2 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। 
 
पहला मामला अरमान मलिक की दो शादियों से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा मामला धार्मिक भावनाएं आहत करने का है। यूट्यूबर पर हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा मां काली का अपमान करने के लिए भी पायल मलिक को नोटिस भेजा गया है।
 
अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों के खिलाफ दविंदर राजपूत ने याचिका दायर की है। याची ने याचिका में आरोप लगाया है कि अरमान मलिक ने दो नहीं बल्कि चार विवाह किए है, जो हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी हिंदू व्यक्ति को केवल एक ही विवाह करने की अनुमति है। 
 
याचिका में यह भी कहा गया है कि अरमान और पायल ने हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह कार्रवाई न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। 
 
बता दें कि अरमान मलिक की पत्नी पायल ने बीते दिनों मां काली का रूप धारण कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। पायल के खिलाफ मोहाली पुलिस में शिकायत भी की गई थी। बाद में पायल ने वीडियो डिलीट करके पटियाला स्थित काली माता मंदिर जाकर माथा टेका और माफी मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने मोहाली के काली मंदिर में सात दिनों तक सेवा करके अपना गलती का प्रायश्चित भी किया था।
जम्मू पुलिस ने जब्त की अक्षय कुमार की कार, जानिए क्या है मामला

जम्मू पुलिस ने जब्त की अक्षय कुमार की कार, जानिए क्या है मामलाबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अक्षय हाल ही में जम्मू पहुंचे, जहां उनकी कार को पुलिसने जब्त कर लिया। ट्रैफिक अधिकारियों ने कानूनी सीमा का उल्लंघन करने के कारण अक्षय की कार जब्त की है। अक्षय कुमार पब्लिक इवेट में जिस कार में पहुंचे थे, उसके शीशे काले थे।

वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लाया

वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लायामैन ऑफ द मासेस कहलाने वाले एनटीआर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म 'वॉर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एनटीआर का सामना रितिक रोशन से होगा, एक नो-होल्ड्स-बार्ड, धांसू और खूनी टकराव में! एनटीआर का कहना है कि दर्शक जल्द ही थिएटर में वॉर 2 का असली पागलपन देखेंगे।

अनीत पड्डा नहीं ईशा मालवीय थीं सैयारा के लिए पहली पसंद! टीवी एक्ट्रेस बोलीं- मुझे ही नहीं पता...

अनीत पड्डा नहीं ईशा मालवीय थीं सैयारा के लिए पहली पसंद! टीवी एक्ट्रेस बोलीं- मुझे ही नहीं पता...निर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। सैयारा की सक्सेस के बाद अनीत पड्डा बॉलीवुड की नई नेशनल क्रश बनकर उभरी हैं।

आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेलेब्स ने जताई नाराजगी

आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेलेब्स ने जताई नाराजगीसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश किया है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले, रेबीज के बढ़ते मामलों और उनसे होने वाली मौतों की वजह से इसका स्वत: संज्ञान लिया था। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। डॉग लवर्स का कहना है कि ये फैसला आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता है।

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
