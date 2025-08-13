बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (11:50 IST)

इत्ती सी खुशी से टीवी पर वापसी करने जा रहीं सुम्बुल तौकीर, निभाना चाहती हैं मीना कुमारी का किरदार

sony sab shows
एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर इन दिनों अपने नए शो ‘इत्ती सी खुशी’ को लेकर चर्चा में हैं। सोनी सब पर प्रसारित होने वाले इस शो के जरिए सुम्बुल तौकीर काफी समय के बाद टीवी पर वापसी कर रही हैं। सुम्बुल ने अपने करियर के दौरान कई टीवी शो में काम किया है। 
 
इस शो के प्रमोशन के दौरान सुम्बुल अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात कर रही है। सुम्बुल से जब पूछा गया कि वह सिल्वर स्क्रीन पर किस अभिनेत्री का किरदार निभाना चाहती है? इस पर उन्होंने कहा कि वह मीना कुमारी का किरदार निभाना चाहती है। 
 
उन्होंने कहा कि कौन अभिनेत्री नही चाहेगी कि उसे मीना कुमारी का किरदार निभाने का अवसर मिले। मीना कुमारी पर शायद फिल्म बनायी भी जा रही है। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं मीना कूमारी का किरदार निभाना पसंद करूंगी।
 
सुम्बुल तौकीर ने अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म आर्टिकल 15 में काम किया है। सुम्बुल तौकीर ने बताया कि अनुभव सिन्हा के साथ काम करना उनके लिये कमाल का अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि अनुभव सर के साथ काम करने में काफी मजा आया। मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहती हूं।
 
सुम्बुल तौकीर ने शो इत्ती सी खुशी में वरुण बडोला के साथ काम किया है। इस शो में सुम्बुल तौकीर ने वरूण बडोला की पुत्री की भूमिका निभायी है। वरूण बडोला के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर सुम्बुल ने कहा, वरूण सर के साथ काम करना शानदार अनुभव रहा है। उनके साथ काम कर काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। वरूण सर सेट पर बीच-बीच में मुझे सुझाव देते हैं कि यदि तू यह सीन ऐसे करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। 
 
सुम्बुल ने अपने सह-कलाकार रजत वर्मा की भी प्रशंसा की, जो शो में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, रजत और वरुण सर के साथ काम करना अद्भुत रहा। कलाकारों के रूप में हमने जो केमिस्ट्री बनाई है, उसने शूटिंग को बहुत आसान और मज़ेदार बना दिया है। 
 
Webdunia
