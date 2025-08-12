पुष्पा झुकेगा नहीं… लेकिन मास्क उतार देगा, एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन चेक

मुंबई एयरपोर्ट पर एक ऐसा सीन हुआ जिसे देख सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, "पुष्पा झुकेगा नहीं… लेकिन मास्क उतार देगा।

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जो "पुष्पा: द राइज़" में अपने "झुकेगा नहीं" डायलॉग से करोड़ों दिल जीत चुके हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर बड़े स्टाइल में पहुंचे। सनग्लास, मास्क, कैजुअल लुक… बस रेड कार्पेट की कमी थी।

लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पर तैनात एक CISF जवान ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में रास्ता रोका। आवाज आई- “साहब, मास्क उतारिए!”

अल्लू भाई सोच रहे थे – “भाई, मैं ही हूं पुष्पा राज, पहचानो जरा।” लेकिन जवान नियमों से समझौता करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बिना किसी स्टारडम के असर में आए कहा- “नियम सबके लिए बराबर।”

फिर क्या था… पुष्पा राज भी बिना कोई अटिट्यूड दिखाए मास्क उतार देते हैं। चेहरा कन्फर्म होते ही चेकिंग पास।

वीडियो वायरल होते ही फैंस ने मीम फैक्ट्री खोल दी। किसी ने लिखा- "पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन मास्क तो उतारेगा।" तो किसी ने कहा- "CISF जवान का डायलॉग- स्टार हो या सुपरस्टार, पहले पहचान पत्र।"

वैसे अल्लू अर्जुन इन दिनों "पुष्पा: द रूल" की शूटिंग में बिज़ी हैं, और इस एयरपोर्ट वाले सीन ने तो फिल्म का प्रमोशन फ्री में कर दिया।