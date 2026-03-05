गुरुवार, 5 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sony sab show ganesh kartikeya shiv sati divine journey
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 5 मार्च 2026 (13:30 IST)

प्रेम, त्याग और विरह की गाथा, सोनी सब के 'गणेश कार्तिकेय' में दिखेगा अद्भुत क्षण

Ganesh Kartikeya
सोनी सब का पौराणिक ड्रामा गाथा शिव परिवार की- गणेश कार्तिकेय अब दर्शकों को लेकर जा रहा है भगवान शिव और देवी सती की दिव्य यात्रा के उस मोड़ पर, जहाँ प्रेम, त्याग और विरह की गाथा जीवंत होती है। राजा दक्ष द्वारा आयोजित भव्य यज्ञ एक ऐसा क्षण बन जाता है, जो पूरी किस्मत की दिशा बदल देता है। रिश्तों की परीक्षा होती है और जीवन बदलने वाले फैसले लिए जाते हैं।
 
देवताओं और ब्रह्मांड की मौजूदगी में हुए भव्य विवाह के बाद देवी सती अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं। जहां एक ओर पूरी सृष्टि उनके मिलन पर आनंदित होती है, वहीं दूसरी ओर राजा दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं और जानबूझकर भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं करते हैं। 
 
देवी सती के मन में फिर भी उम्मीद रहती है कि बेटी का अपने पिता के घर में हमेशा स्थान होता है। इसी उम्मीद के साथ वे यज्ञ में जाती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। राजा दक्ष सबके सामने भगवान शिव का अपमान करते हैं और उनके विवाह पर सवाल उठाते हैं। एक बेटी और एक पत्नी के बीच टूटती हुई सती का दिल इस अपमान को सहन नहीं कर पाता। 
 
अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए देवी सती अग्निकुंड में प्रवेश कर आत्मदाह कर लेती हैं। यह त्याग पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है और भगवान शिव को प्रचंड तांडव की ओर ले जाता है। इसी के साथ वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट होते हैं।
शो में देवी सती का किरदार निभाने वाली श्रेनु पारिख ने कहा, एक बेटी, जो अपने पिता की स्वीकृति चाहती है और साथ ही एक पत्नी, जो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, यह निभाना आसान नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा छू गया सती का वह असहाय पल। वह जिस उम्मीद को लेकर अपने पिता के घर जाती है, कुछ ही क्षणों में वही उम्मीद सबके सामने टूट जाती है। 
 
उन्होंने कहा, जब मैंने यह दृश्य किया, तो लगातार सोच रही थी कि कितना दर्दनाक होता है यह महसूस करना कि जिस घर को आप अपना मानते थे, वह ही अब अपना नहीं रहा। मेरे लिए यह गुस्से की कहानी नहीं थी, बल्कि एक स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी थी, जो चुपचाप अपना सम्मान चुनती है, भले ही उसका दिल टूट रहा हो। मुझे लगता है दर्शक भी उस दर्द को महसूस करेंगे और समझेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
होली के दिन करणवीर बोहरा पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता महेंद्र बोहरा का निधन

होली के दिन करणवीर बोहरा पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता महेंद्र बोहरा का निधन

होली के दिन करणवीर बोहरा पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता महेंद्र बोहरा का निधनमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। होली पर जहां देशभर में जश्न का माहौल था, वहीं टीवी एक्टर करणवीर बोहरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। करणवीर के पिता और दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर महेंद्र बोहरा का निधन हो गया है। महेंद्र बोहरा के जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

प्रेम, त्याग और विरह की गाथा, सोनी सब के 'गणेश कार्तिकेय' में दिखेगा अद्भुत क्षण

प्रेम, त्याग और विरह की गाथा, सोनी सब के 'गणेश कार्तिकेय' में दिखेगा अद्भुत क्षणसोनी सब का पौराणिक ड्रामा गाथा शिव परिवार की- गणेश कार्तिकेय अब दर्शकों को लेकर जा रहा है भगवान शिव और देवी सती की दिव्य यात्रा के उस मोड़ पर, जहाँ प्रेम, त्याग और विरह की गाथा जीवंत होती है। राजा दक्ष द्वारा आयोजित भव्य यज्ञ एक ऐसा क्षण बन जाता है, जो पूरी किस्मत की दिशा बदल देता है। रिश्तों की परीक्षा होती है और जीवन बदलने वाले फैसले लिए जाते हैं।

'ये मेरा आखिरी व्लॉग है', बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल का भावुक वीडियो, परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

'ये मेरा आखिरी व्लॉग है', बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल का भावुक वीडियो, परिवार पर लगाए गंभीर आरोपफेमस यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अनुराग ने यूट्यूब पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है, जिसे उन्होंने अपना 'आखरी व्लॉग' बताया है। इस वीडियो में उन्होंने अपने माता-पिता, भाई और पत्नी को लेकर खुलासे किए हैं। अनुराग डोभाल ने 2 घंटे लंबे वीडियो में रोते हुए बताया कि पिछले कुछ महीनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।

'नागबंधम' का पहला गाना 'नमो रे' इस दिन होगा रिलीज, 1000 डांसर्स रचेंगे भगवान नारायण की भक्ति का भव्य नजारा

'नागबंधम' का पहला गाना 'नमो रे' इस दिन होगा रिलीज, 1000 डांसर्स रचेंगे भगवान नारायण की भक्ति का भव्य नजारापैन-इंडिया फिल्म 'नागबंधम' अपने प्रोडक्शन के साथ सिनेमा की दुनिया में हलचल मचा रही है। 'नागबंधम' अपने पहले सिंगल 'नमो रे' के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है, जो 15 मार्च को सुबह 11:11 बजे रिलीज होगा। यह खास गाना भगवान नारायण को एक श्रद्धांजलि है और फिल्म के गहरे आध्यात्मिक विषयों को दर्शाता है।

अक्षय कुमार और शिखर धवन ने ‘भूत बंगला’ के सेट को बनाया क्रिकेट मैदान, क्रू के लिए रखा कैश प्राइज

अक्षय कुमार और शिखर धवन ने ‘भूत बंगला’ के सेट को बनाया क्रिकेट मैदान, क्रू के लिए रखा कैश प्राइज14 साल के लंबे इंतजार के बाद, बॉलीवुड की मशहूर एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 'भूत बंगला' के लिए फिर से साथ आ रहे हैं। हाल ही में 'भूत बंगला' का सेट एक मिनी क्रिकेट ग्राउंड में बदल गया जब अक्षय कुमार अपनी वही संक्रामक एनर्जी कैमरे के पीछे भी ले आए।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com