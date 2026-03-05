गुरुवार, 5 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sonu sood offers free accommodation to stranded passengers in dubai
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 5 मार्च 2026 (11:45 IST)

सोनू सूद फिर बने मसीहा, दुबई में फंसे यात्रियों के लिए मुफ्त रहने का किया इंतजाम

Sonu Sood Dubai Help
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कोरोनाकाल में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया था। इसके बाद उन्हें 'गरीबों का मसीहा' कहा जाने लगा। महामारी के दौरान शुरू हुआ सोनू सूद की मदद का सिलसिला अभी भी जारी है। अब वह युद्ध के हालात में दुंबई में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। 
 
मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस संकट के बीच हजारों यात्री दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ऐसे समय में सोनू सूद एक बार फिर मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद ने दुबई में फंसे दुनिया भर के यात्रियों के लिए मुफ्त आवास देने की घोषणा की है।
 
सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए उन सभी यात्रियों को सांत्वना दी है जो उड़ानों के रद्द होने के कारण घर नहीं लौट पा रहे हैं। उन्होंने कहा, दुबई में चल रहे संकट की वजह से जो भी लोग वहां फंसे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके पास रहने के लिए जगह है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको बिना किसी शुल्क के रहने की सुविधा मिले।
 
अभिनेता ने आगे स्पष्ट किया कि यह मदद केवल भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी देश के नागरिक के लिए है। उन्होंने 'दुगास्ता प्रॉपर्टीज' के साथ मिलकर इस राहत कार्य की शुरुआत की है और जरूरतमंदों से इंस्टाग्राम पर सीधे संपर्क करने की अपील की है।
सोनू सूद का नाम अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। संकट के समय में आम आदमी की मदद करना उनकी पहचान बन चुका है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर थे, तब सोनू सूद ने बसों, ट्रेनों और यहां तक कि चार्टर्ड उड़ानों का इंतजाम कर हजारों लोगों को उनके घर पहुंचाया था। वह 'सूद चैरिटी फाउंडेशन' के जरिए हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के मुफ्त इलाज और सर्जरी की व्यवस्था करते हैं।
 
बता दें कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई और सुरक्षा कारणों से कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें स्थगित कर दी हैं। हालांकि भारत सरकार 'ऑपरेशन राहत' के तहत विशेष विमान भेज रही है, लेकिन बड़ी संख्या में यात्री अभी भी दुबई में फंसे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वेडिंग रिसेप्शन में लाल साड़ी में छाईं रश्मिका मंदाना, ऑल-व्हाइट आउटफिट में हैंडसम लगे विजय देवरकोंडा, देखिए तस्वीरें

वेडिंग रिसेप्शन में लाल साड़ी में छाईं रश्मिका मंदाना, ऑल-व्हाइट आउटफिट में हैंडसम लगे विजय देवरकोंडा, देखिए तस्वीरेंसाउथ सिनेमा के सबसे पसंदीदा कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आधिकारिक तौर पर एक-दूसरे के हो चुके हैं। 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधने के बाद, इस जोड़े ने 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी आयोजित की।

कोर्ट में रोए नहीं थे राजपाल यादव, बोले- सोशल मीडिया की कहानियों पर भरोसा न करें

कोर्ट में रोए नहीं थे राजपाल यादव, बोले- सोशल मीडिया की कहानियों पर भरोसा न करेंअभिनेता राजपाल यादव ने कोर्ट में रोने और पैसे न होने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई कहानियां मनगढ़ंत हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये की डीडी जमा की है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

क्या धर्मेन्द्र की याद में दोस्त अमिताभ बच्चन ने मनाई एक शांत होली: रंगों से दूरी, यादों के करीब

क्या धर्मेन्द्र की याद में दोस्त अमिताभ बच्चन ने मनाई एक शांत होली: रंगों से दूरी, यादों के करीबमहानायक अमिताभ बच्चन ने इस बार होली बेहद शांत तरीके से मनाई। उन्होंने ब्लॉग में “एक शांत होली” लिखकर सादगी भरे जश्न की झलक साझा की। अपने घर ‘जलसा’ को उन्होंने करोड़ों आशीर्वादों का प्रतीक बताया और फैंस के प्यार को दिव्य उपस्थिति जैसा अनुभव कहा।

मिडिल ईस्ट संकट का असर: यश की ‘टॉक्सिक’ टली, अब नहीं होगी रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से टक्कर

मिडिल ईस्ट संकट का असर: यश की ‘टॉक्सिक’ टली, अब नहीं होगी रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से टक्करयश स्टारर फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का 8 मार्च को बेंगलुरु में होने वाला ट्रेलर लॉन्च रद्द कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता के चलते फिल्म की रिलीज 19 मार्च 2026 से बढ़ाकर 4 जून 2026 कर दी गई है। प्रमोशन भी फिलहाल रोक दिया गया है।

ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी भारत छोड़ेंगी, बोलीं- अब यह देश घर जैसा नहीं लगता

ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी भारत छोड़ेंगी, बोलीं- अब यह देश घर जैसा नहीं लगताअभिनेत्री मंदाना करीमी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत छोड़ने का फैसला किया है। ईरान की राजनीति पर खुलकर बोलने और अली खामेनेई सरकार की आलोचना के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि अब भारत उन्हें घर जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन ईरान के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com