मंगलवार, 12 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (15:42 IST)

कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ कैंपेन में बिना अनुमति के केके मेनन का वीडियो इस्तेमाल, एक्टर ने जताई आपत्ति

kay kay menon
कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें अभिनेता केके मेनन को ‘वोट चोरी’ कैंपेन का प्रचार करते हुए दिखाया गया। इस पर केके मेनन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने इस अभियान में कोई भाग नहीं लिया और उनका वीडियो बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया है।
 
मेनन ने सोशल मीडिया पर लिखा, “कृपया ध्यान दें कि मैंने इस विज्ञापन में काम नहीं किया है। मेरी वेब सीरीज ‘स्पेशल ऑप्स’ की एक प्रमोशनल क्लिप को एडिट कर प्रयोग किया गया है, जिसकी मेरी ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई।”
 
बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस क्लिप को एडिट कर उसमें ‘वोट चोरी’ कैंपेन से जुड़ा संदेश और दूसरा व्यक्ति जोड़ दिया, साथ ही ‘स्पेशल ऑप्स 2’ का थीम सॉन्ग भी प्रयोग किया गया। असली क्लिप तीन हफ्ते पहले हॉटस्टार द्वारा सीरीज प्रमोशन के लिए जारी की गई थी, जिसमें मेनन अपनी सीरीज देखने का आग्रह करते हैं।

 
इस घटना पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि बिना अनुमति किसी कलाकार की छवि का उपयोग गलत है, जबकि कुछ ने इसे मात्र एक एडिटेड वीडियो मानकर नज़रअंदाज़ किया। फिलहाल, कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
