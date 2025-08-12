मंगलवार, 12 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (06:09 IST)

ऋतिक-NTR की War 2 या रजनीकांत की Coolie, कौन करेगा राज? 14 अगस्त को होगा बॉक्स ऑफिस का महासंग्राम

War 2 vs Coolie: बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी टक्कर! जानें कौन सी फिल्म किस पर पड़ेगी भारी, एक ही दिन रिलीज

Coolie vs War 2 at box office
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की "वॉर 2" और रजनीकांत की "कुली" 14 अगस्त को सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने वाली हैं, और यह बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी भिड़ंत में से एक होने वाली है। यह सिर्फ दो फिल्मों की टक्कर नहीं, बल्कि दो सिनेमाई दिग्गजों, दो अलग-अलग फिल्म उद्योगों और दो अलग-अलग दर्शकों के बीच का मुकाबला है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है।
 
स्टार पावर और फैन फॉलोइंग
  • ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर: "वॉर 2" की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है। एक तरफ बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे भारत में है। दूसरी तरफ, साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर हैं, जिनके नाम से ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। इन दोनों को एक साथ देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। यह फिल्म YRF की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिससे इसका क्रेज और भी बढ़ जाता है।
  • रजनीकांत: "कुली" की स्टार पावर सिर्फ एक नाम में सिमटी है - रजनीकांत। उन्हें "थलाइवा" कहा जाता है और उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में है। उनके फैंस के लिए उनकी फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक त्यौहार है। रजनीकांत का अंदाज और उनका करिश्मा ही उनकी फिल्मों को हिट करवाता है।
दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत
  • दक्षिण भारत: दक्षिण भारत में "कुली" का दबदबा रहने की पूरी संभावना है। रजनीकांत की फिल्मों की वहां जिस तरह की दीवानगी है, वो किसी और स्टार की नहीं है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि "कुली" ने अपने होम ग्राउंड पर "वॉर 2" को बहुत पीछे छोड़ दिया है। रजनीकांत के फैंस हर हाल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पसंद करते हैं। हालांकि जूनियर एनटीआर भी दक्षिण भारत में बेहद पॉपुलर हैं, लेकिन अभी वॉर 2, कुली के मुकाबले पीछे है। 
  • उत्तर भारत: उत्तर भारत में "वॉर 2" का पलड़ा भारी पड़ सकता है। ऋतिक रोशन की लोकप्रियता, यश राज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स और जूनियर एनटीआर जैसे पैन-इंडिया स्टार की मौजूदगी इस फिल्म को उत्तर भारत के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना रही है। "वॉर 2" को एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म के रूप में देखा जा रहा है, जो हिंदी भाषी दर्शकों को बहुत पसंद आती है।
फिल्मों की तुलना: कलाकार, निर्देशक, बजट और प्रचार
कलाकार और निर्देशक:
  • वॉर 2: इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी भी हैं। इसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है, जिन्होंने "ब्रह्मास्त्र" जैसी हिट फिल्म दी है।
  • कुली: इस फिल्म में रजनीकांत के साथ कन्नड़ स्टार उपेंद्र और बॉलीवुड स्टार आमिर खान भी हैं। इसका निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है, जिनकी "विक्रम" और "कैथी" जैसी फिल्मों ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है।
बजट और प्रचार:
  • वॉर 2: रिपोर्ट्स के अनुसार, "वॉर 2" का बजट करीब 400 करोड़ रुपये है, जो इसे बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। फिल्म का प्रचार बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसमें YRF की ब्रांड वैल्यू और स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होना एक बड़ा फायदा है।
  • कुली: "कुली" का बजट करीब 375 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। रजनीकांत की फिल्म होने के कारण इसका प्रचार अपने आप हो जाता है। उनके फैंस खुद ही फिल्म को प्रमोट करते हैं।
 
कुल मिलाकर, दोनों फिल्में अपनी-अपनी जगह मजबूत हैं। "वॉर 2" को पैन-इंडिया अपील मिल रही है, जिसमें ऋतिक और जूनियर एनटीआर का कॉम्बिनेशन दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। वहीं, "कुली" को रजनीकांत के करिश्मे और लोकेश कनगराज के निर्देशन का फायदा मिलेगा, जिससे यह खासकर दक्षिण भारत में तहलका मचा सकती है। देखना यह होगा कि क्या "वॉर 2" दक्षिण में "कुली" को टक्कर दे पाती है और क्या "कुली" उत्तर में "वॉर 2" को चुनौती दे पाती है। यह टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड बना सकती है।
