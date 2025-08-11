सोमवार, 11 अगस्त 2025
War 2 का असली धमाका: ऋतिक- जूनियर एनटीआर की भिड़ंत के बीच बॉबी देओल की एंट्री

Bobby Deol in war 2
बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन धमाकों में से एक War 2 में इस बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार आमने-सामने नज़र आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, ना सलमान खान का टाइगर आएगा, ना शाहरुख खान का पठान।  हां, इनके नाम कहानी में गूंजेंगे जरूर, लेकिन एंड क्रेडिट में धमाल मचाने आएगा एक नया चेहरा, बॉबी देओल। 
 
अंदर की खबर है कि War 2 के ज़रिए आदित्य चोपड़ा बॉबी देओल को यशराज स्पाई यूनिवर्स में बतौर मेन विलेन लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एंट्री इतनी धांसू होगी कि फैंस के लिए ये सीटी-ताली वाला मोमेंट बन जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ‘अल्फा’ नाम के अगले मेगा प्रोजेक्ट में ही तीनों सुपरस्टार, टाइगर, पठान और कबीर, की ग्रैंड यूनियन होगी।
 
अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही War 2 यशराज स्पाई यूनिवर्स का छठा चैप्टर है, जिसमें ऋतिक के मेजर कबीर धालीवाल और जूनियर एनटीआर के विक्रम के बीच देशभक्ति के अलग-अलग मायनों पर भिड़ंत होगी। कियारा आडवाणी भी एक अहम रोल में दिखेंगी। यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
