भविष्यवाणी: शनि के दंड से मरेगा पाकिस्तान, भारत से युद्ध की अगली तारीख कौनसी?

Possibility of India Pakistan war
Indo Pak war Details: 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया था। मीन राशि में पहले से ही विराजमान राहु के साथ उसकी युति बनी जिसे पिशाच योग कहा गया। यह योग 18 मई तक बना रहा। इसी योग में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। इसी दौरान 18 मई से 7 जून तक मंगल और राहु का षडाष्टक योग था। इस दौरान भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया और 9 आतंकावदी ठिकाने सहित कई अन्य ठिकाने भी नष्‍ट कर दिए। फिर 10 मई को सीजफायर हो गया। 
 
इस बीच 15 मार्च से 11 जून तक खप्पर योग भी चल रहा था। इसी बीच शनि और मंगल का षडाष्टक 28 जुलाई तक था। मंगल और केतु की युति से कुंजकेती का योग भी बना हुआ था। उपरोक्त योग के चलते जहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, वहीं इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी के साथ ही कई भूकंप आए और प्राकृतिक आपदा सहित विमान हादसों ने भी हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 
वर्तमान में भी बना हुआ है अमंगलकारी योग:
1. खप्पर योग: वर्तमान में भी इसी तरह के योग बने हुए हैं। 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक खप्पर योग रहेगा।
 
2. शनि मंगल का समसप्तक योग: मंगल के कन्या राशि में जाने के बाद वर्तमान में शनि मंगल का समसप्तक योग बना है जो 13 सितंबर तक रहेगा। शनि और मंगल की आमने सामने की स्थिति युद्ध, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट को जन्म देती है। 13 सितंबर के बाद शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा जो ज्यादा घातक होगा।
 
3. राहु मंगल का षठाष्टक योग: इसी तरह वर्तमान में राहु और मंगल का षठाष्टक योग भी बना हुआ है जो युद्ध जैसी स्थिति को जन्म देता है। यह  योग भी 13 सितंबर तक बना रहेगा। 
 
4. ग्रहण : 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रहेगा और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण योग भी युद्ध, भूकंप और तूफान को जन्म देंगे।
 
4. बृहस्पति का अतिचारी गोचर: बृहस्पति का मिथुन राशि में अतिचारी गोचर चल रहा है जो 8 वर्षों तक रहेगा। मिथुन राशि में बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे और इसके बाद तेज गति से कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। नीच के होकर बुरा फल देंगे। ऐसी आशंका है कि तब भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से उकसावे की कार्रवाई के बाद तनाव उत्पन्न हो सकता है। 11 नवंबर 2025 को गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में वापस लौट आएंगे। इसके बाद, गुरु 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। इस तरह मार्गी और वक्री का उनका गोचर चलता रहेगा। 2 जून 2026 मंगलवार को मध्यरात्रि 02:25 पर जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तो फिर से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर होगा।
 
युद्ध की नई तारीख: वर्ष 2025 में 7 सितंबर, 21 सितंबर, 18 अक्टूबर, 5 दिसंबर और इसके बाद 2 जून 2026 की तारीख को कुछ बड़ा होने की संभावना है।
 
शनि का दंड: शनि का काम है बुरे कर्म का दंड देना। पाकिस्तान के बुरे कर्मों और पाप का घड़ा भरा चुका है। शनि ग्रह जब खुद की राशि, नीच राशि या उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तब वे देश और दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं कर्म के आधार पर वे दंड देते या पुरस्कार देते हैं। शनि ग्रह ने जब 24 जनवरी 2020 में खुद की राशि मकर राशि में प्रवेश किया था, तब दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप फैल गया था। फिर शनि ने जब 29 अप्रैल 2022 को खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया तब महामारी का दौर खत्म हुआ और दुनियाभर में युद्ध, अराजकता, महंगाई, प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन का नया दौर प्रारंभ हुआ। शनि बृहस्पति की राशि मीन में 29 मार्च 2025 को जाने वाला था उससे पहले ही यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश और दुनिया में भूकंप और युद्ध का नया दौर चलेगा और खासकर भारत के लिए वर्ष 2025 खराब रहने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। शनि के मीन राशि में जाने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।
 
शनि का मेष में गोचर: ज्योतिषियों का आकलन है कि जब शनि अपनी शत्रु राशि मेष में प्रवेश करेगा तब दुनिया के हालात और भी बुरे हो जाएंगे। शनि देव 3 जून, 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 3 जून 2027 ऐसा समय है जबकि की भारत की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। इसी के साथ ही महायुद्ध का बिगुल बज जाएगा। मई 2027 से लेकर जुलाई 2028 तक गुरु की चतुर्थ भाव में गति के चलते भारत की सीमाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे और पाकिस्तान नाम का देश धरती पर कहीं भी नजर नहीं आएगा।
कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?

कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?Shradh Paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद आश्‍विन माह प्रारंभ होता है। इसी माह के प्रथम दिन से लेकर 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष रहता है। अर्थात आश्‍विन मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है। इस बार यह पक्ष 08 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 21 सितंबर 2025 रविवार तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष में कुतुप मूहूर्त, रौहिण मूहूर्त और अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान किया जाता है।

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?What to do in Bhado month: भाद्रपद (भादो) माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें इस महीने में स्वास्थ्य, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह लेख आपको भाद्रपद मास के सभी जरूरी नियमों, वर्जित भोजन और करने योग्य कार्यों की पूरी जानकारी देगा।

अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?

अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?Saptahik Rashifal August 2025: इस बार अगस्त महीने का नया हफ्ता 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सप्ताह 17 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे व्यापार, करियर, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, नौकरी, रोमांस और निवेश से जुड़ी हर जानकारी...

11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्त

11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्तAugust 2025 Muhurat This Week: अगस्त 2025 के नए सप्ताह के शुभ और मंगलमयी मुहूर्त। यहां आपके लिए प्रस्तुत हैं हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आने वाले तीज-त्योहार, खास दिवस, व्रत उपवास, ग्रह गोचर तथा 7 दिनों के पंचांग के बारे में खास जानकारी। यहां इस साप्ताहिक मुहूर्त की कड़ी में आप जानेंगे 11 से 17 अगस्त तक का हिन्दी पंचांग तथा कैलेंडर मुहूर्त...

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकरbudh ka kark me uday ka fal 2025: 9 अगस्त 2025 को बुध ग्रह उदित हो रहे हैं जो कि 24 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए अस्त हो गए थे। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, एकाग्रता, कुशल वक्ता, लेखक, शिक्षक और मिलनसारिता का कारक ग्रह माना गया है। इसके उदय होने से 12 राशियों पर इन सभी क्षेत्र का पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।

कब है गोगा नवमी, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

कब है गोगा नवमी, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधिWhen is Goga Navami: धार्मिक पर्व गोगा नवमी का त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोगा नवमी के दिन, भक्त गोगा वीर/ गोगाजी की पूजा करते हैं, जो एक लोक देवता हैं और सांपों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं।

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को शून्य काल में मनाई जाती है, लेकिन जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर लोगों में भ्रम है कि यह त्योहार कब मनाएं। 15 अगस्त को मनाएं या कि 16 अगस्त को, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि दोनों दिन ही पड़ रही है। कुछ ज्योतिष 15 को और कुछ 16 को बता रहे हैं। ऐसे में जानिए कि सही डेट क्या है।

भाद्रपद मास कब से कब तक रहेगा, जानिए इस माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट

भाद्रपद मास कब से कब तक रहेगा, जानिए इस माह के व्रत त्योहारों की लिस्टBhadrapada 2025 festivals: भाद्रपद मास में आने वाले सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट देखें। कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, और हरतालिका तीज जैसे महत्वपूर्ण पर्वों की तिथियां और पूजा विधि जानें। यह लेख आपको भाद्रपद मास के सभी शुभ अवसरों की जानकारी देगा।

16 अगस्त को होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्यों और कैसे मनाएं?

16 अगस्त को होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्यों और कैसे मनाएं?When is Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर अक्सर विद्वानों में मतभेद रहता है जो श्रद्धालुओं के मन में संशय उत्पन्न करता है। शास्त्रानुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में 12 बजे हुआ था।

Aaj Ka Rashifal: कर्म करें फल निश्चित मिलेगा, कार्यों में मिलेगी सफलता, यही कह रहा है 11 अगस्त का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: कर्म करें फल निश्चित मिलेगा, कार्यों में मिलेगी सफलता, यही कह रहा है 11 अगस्त का राशिफलToday Rashifal 11 August 2025 | कैसा रहेगा आज 11 अगस्त 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
