शनिवार, 9 अगस्त 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  10 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

10 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

10 August 2025 ke Muhurat
10 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।ALSO READ: Weekly Rashifal August 2025: सौभाग्य का सप्ताह, इन 4 राशियों की खुलने वाली है किस्मत
 
प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 10 August Muhurat : 
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-भाद्रपद
पक्ष-कृष्ण
ऋतु-वर्षा
वार-रविवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-धनिष्ठा
योग (सूर्योदयकालीन)-शोभन
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क
शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32 
राहुकाल- सायं 4:30 से 6:00 बजे तक
दिशा शूल-पश्चिम 
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चंद्र स्थिति-कुम्भ
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-अशून्य शयन व्रत पूर्णता/द्विपुष्कर योग/वाहन क्रय
यात्रा शकुन-इलायची खाकर यात्रा प्रारम्भ करें।
आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मंदिर में स्वर्ण अर्पित करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: astropoint_hbd@yahoo.com
 
ये भी पढ़ें
10 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्रRaksha Bandhan 2025 date n time: रक्षा बंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और सद्भाव का एक व्यापक संदेश देता है। यह भाई-बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस साल दिन और रात में 9 अगस्त को राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए पूरे दिन कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधिRaksha bandhan 2025 : श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का त्योहार रक्षा बंधन मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 09 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। भाई बहन के इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है। आओ जानते है रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि।

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधें

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधेंRaksha Bandhan 2025: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार रहता है। इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार को शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी। कई लोग हैं जो किसी कारणवश रक्षाबंधन पर राखी का त्योहार नहीं मना पाते हैं। यदि आप भी रक्षाबंधन पर किसी कारणवश अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रही हैं या भाई अपनी बहन से उस दिन राखी नहीं बंधवा पा रहा है तो इसके बाद 3 ऐसे दिन होते हैं जबकि आप राखी बंधवा सकते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियां

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियांRaksha Bandhan traditions in Hinduism: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उनका जीवनभर रक्षा करने का वचन देते हैं। इस पर्व को शुभ व पूर्णता देने के लिए कुछ नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

और भी वीडियो देखें

10 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

10 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन10 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

10 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

10 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 10 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें...

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपाय

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपायSingh sankranti 2025 : सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इस दिन का कुछ प्रांतों में बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य के इस राशि में जाने से लोग खांसी और ठण्ड से पीड़ित होंगे दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा। एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर सूखे के कारण अकाल की संभावना बनेगी।

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?What to do in Bhado month: भाद्रपद (भादो) माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें इस महीने में स्वास्थ्य, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह लेख आपको भाद्रपद मास के सभी जरूरी नियमों, वर्जित भोजन और करने योग्य कार्यों की पूरी जानकारी देगा।

Aaj Ka Rashifal: 09 अगस्त रक्षाबंधन का राशिफल, भाई-बहन के रिश्तों में आएगी मधुरता, पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 09 अगस्त रक्षाबंधन का राशिफल, भाई-बहन के रिश्तों में आएगी मधुरता, पढ़ें आज का दैनिक राशिफलToday 09 August 2025 horoscope in Hindi : आज 09 अगस्त 2025, शनिवार, रक्षाबंधन का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
