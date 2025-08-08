शुक्रवार, 15 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. 11 अगस्त 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

11 अगस्त 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त

11 August 2025 ke Muhurat
11 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।ALSO READ: कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?
 
प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 11 August Muhurat : 
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-भाद्रपद
पक्ष-कृष्ण
ऋतु-वर्षा
वार-सोमवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वितीया
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-शतभिषा
योग (सूर्योदयकालीन)-अतिगण्ड
करण (सूर्योदयकालीन)-गरज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक  
दिशा शूल-आग्नेय 
योगिनी वास-उत्तर
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चंद्र स्थिति-मीन
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-भद्रा/अन्नप्राशन/वाहन क्रय/व्यापार
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
आज का उपाय-शिवलिंग पर सफेद अकाव के फूल चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
11 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह से करें बालमुकुंद की पूजा, मिलेगा फल

कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह से करें बालमुकुंद की पूजा, मिलेगा फलHow to worship Balmukund: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिन्दू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जिसमें भगवान कृष्र का पूजन-अर्चन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बाल गोपाल की पूजा करने की विधि यहां दी गई है, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। आइए यहां जानते हैं इस लेख के माध्यम से...

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध: कृष्ण लीला और जीवन दर्शन

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध: कृष्ण लीला और जीवन दर्शनjanmashtami par nibandh in hindi: जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे भारत में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, और कर्म के अद्भुत समन्वय का उत्सव है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में मथुरा के कारावास में जन्मे कृष्ण, केवल एक बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के आठवें और पूर्ण अवतार थे। वे वासुदेव और देवकी के आठवें पुत्र थे। उनका जन्म धरती पर बढ़ रहे अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए हुआ था। उस समय मथुरा का राजा कंस, अपनी क्रूरता से प्रजा को आतंकित कर रहा था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से कृष्ण के रूप में अवतार लिया ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके।

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को शून्य काल में मनाई जाती है, लेकिन जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर लोगों में भ्रम है कि यह त्योहार कब मनाएं। 15 अगस्त को मनाएं या कि 16 अगस्त को, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि दोनों दिन ही पड़ रही है। कुछ ज्योतिष 15 को और कुछ 16 को बता रहे हैं। ऐसे में जानिए कि सही डेट क्या है।

16 अगस्त को होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्यों और कैसे मनाएं?

16 अगस्त को होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्यों और कैसे मनाएं?When is Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर अक्सर विद्वानों में मतभेद रहता है जो श्रद्धालुओं के मन में संशय उत्पन्न करता है। शास्त्रानुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में 12 बजे हुआ था।

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपाय

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपायSingh sankranti 2025 : सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इस दिन का कुछ प्रांतों में बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य के इस राशि में जाने से लोग खांसी और ठण्ड से पीड़ित होंगे दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा। एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर सूखे के कारण अकाल की संभावना बनेगी।

और भी वीडियो देखें

जन्माष्टमी पर अपनी राशि के अनुसार इस तरह करें पूजन, मिलेगा पूरा फल, होंगे ये फायदे

जन्माष्टमी पर अपनी राशि के अनुसार इस तरह करें पूजन, मिलेगा पूरा फल, होंगे ये फायदेJanmashtami puja by zodiac sign: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राशि के अनुसार पूजन करने से भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यहां हर राशि के लिए विशेष पूजा विधि और उसके फायदों के बारे में बताया गया है। आप भी इसका लाभ उठाते हुए अपनी राशिनुसार पूजन करें तथा आशीष पाए...

Aaj Ka Rashifal: 15 अगस्त 2025, स्वतंत्रता दिवस पर किसे मिलेगा सुख-सौभाग्य का साथ, पढ़ें हर राशि का सटीक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 15 अगस्त 2025, स्वतंत्रता दिवस पर किसे मिलेगा सुख-सौभाग्य का साथ, पढ़ें हर राशि का सटीक राशिफलToday 15 August 2025 horoscope in Hindi : आज 15 अगस्त 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें स्वतंत्रता दिवस का विशेष राशिफल डेली होरोस्कोप के अनुसार। वेबदुनिया पर पढ़ें दैनिक भविष्यफल बारे में एकदम सटीक जानकारी...Rashifal 15 August 2025

सूर्य का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफल

सूर्य का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफलSingh sankranti 2025: 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। कुंडली में सूर्य दोष है, तो उसे सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं का खासकर दान करना चाहिए। जैसे कि तांबा, गुड़ आदि। इस दिन सूर्य मंत्र के साथ सूर्यदेव की विशेष पूजा जरूर करना चाहिए। आओ जानते हैं 12 राशियों पर सिंह के सूर्य का प्रभाव।

15 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

15 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन15 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

15 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

15 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त15 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com