सोमवार, 11 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 11 अगस्त 2025 (16:10 IST)

25 साल से साथ निभा रहे फैंस को NTR ने कही दिल की बात, बोले- पिछले जन्मों का आशीर्वाद

Jr NTR
लोगों के दिलों के बादशाह, जूनियर NTR, बेमिसाल टैलेंट के मालिक हैं और करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी और बेमिसाल ऑन-स्क्रीन चार्म के लिए मशहूर, वह हर बार फैंस को हैरान कर देते हैं। उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें प्यार और सराहना से सराबोर करते रहते हैं।
 
इसका नज़ारा हाल ही में हैदराबाद में हुए 'वॉर 2' इवेंट में फिर से देखने को मिला। अपने होम सिटी में हुए इस इवेंट ने फैंस को दीवाना बना दिया। YRF ने फैंस में एनटीआर के जबरदस्त क्रेज को देखते हुए हैदराबाद को लोकेशन के तौर पर चुना।
 
हैदराबाद में NTR के आने पर जबरदस्त फैन क्रेज देखने को मिला। फैंस के प्यार से भावुक होकर सुपरस्टार ने एक क्लोज़िंग स्पीच दी और कहा, मेरी करियर की शुरुआत 25 साल पहले निन्नू चूडालानी फिल्म से हुई थी, जिसे दिवंगत श्री रामोजी राव गरु के बैनर तले लॉन्च किया गया था। 
 
उन्होंने कहा, उस दिन मैं अकेला था, सिर्फ मेरे माता-पिता साथ थे। मैंने अपने पहले फैन, अदोनी के मुजीब से पूछा, ‘तुम कौन हो?’ उन्होंने कहा, ‘मैं आपका फैन हूं सर, आपके लिए जान भी दे सकता हूं।’ तब तक मेरी कोई फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी। उस दिन से आज तक, लाखों फैंस को इस सफर में मेरे साथ देखना, पिछले जन्मों का आशीर्वाद है।
 
14 अगस्त को वॉर 2 रिलीज़ होने के साथ ही NTR 2025 और 2026 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नज़र आने वाले हैं। इनमें NTR X Neel नाम की एक दमदार एक्शन फिल्म भी है, जिसे KGF फेम प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज़ होगी और इसे माइथ्री मूवी मेकर्स और NTR आर्ट्स बना रहे हैं।
