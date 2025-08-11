‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियो

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में फरहान मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) के किरादर में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार ‍मिला।

वहीं अब फरहान अख्तर ने '120 बहादुर' को मिले प्यार के लिए लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इंस्टाग्राम वीडियो में फरहान, जिन्होंने रितेश सिधवानी के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले यह फिल्म बनाई है, ने टीज़र को मिले जोशीले रिस्पॉन्स के लिए फैंस का धन्यवाद किया।

वीडियो में साफ दिख रहा था कि वह इस जबरदस्त प्यार से बेहद खुश और भावुक हो गए हैं, जो हर प्लेटफॉर्म से मिल रहा है।

टीजर को इंडस्ट्री के सेलेब्स से भी खूब सराहना मिली है। फिल्ममेकर करण जौहर ने इसे “शानदार” कहा है, वहीं को-स्टार राशी खन्ना और अंकित सिवाच ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने पर गर्व जाहिर किया है।

रजनीश ‘रेज़ी’ घई के निर्देशन में बनी '120 बहादुर' मेजर शैतान सिंह भाटी (PVC) और 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की 1962 की रेजांग ला लड़ाई की बहादुरी दिखाती है। फिल्म लद्दाख की कड़ाके की ठंड में, 14,000 फीट की ऊंचाई और माइनस 10°C तापमान पर शूट हुई है।

रजनीश ‘रेज़ी’ घई के निर्देशन और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) व अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) के निर्माण में बनी यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। यह 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।