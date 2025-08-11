सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Farhan Akhtar thanked fans for the love they received on 120 Bahadur teaser
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 11 अगस्त 2025 (13:04 IST)

‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियो

Film 120 Bahadur
बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में फरहान मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) के किरादर में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार ‍मिला। 
 
वहीं अब फरहान अख्तर ने '120 बहादुर' को मिले प्यार के लिए लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इंस्टाग्राम वीडियो में फरहान, जिन्होंने रितेश सिधवानी के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले यह फिल्म बनाई है, ने टीज़र को मिले जोशीले रिस्पॉन्स के लिए फैंस का धन्यवाद किया। 
 
वीडियो में साफ दिख रहा था कि वह इस जबरदस्त प्यार से बेहद खुश और भावुक हो गए हैं, जो हर प्लेटफॉर्म से मिल रहा है।
 
टीजर को इंडस्ट्री के सेलेब्स से भी खूब सराहना मिली है। फिल्ममेकर करण जौहर ने इसे “शानदार” कहा है, वहीं को-स्टार राशी खन्ना और अंकित सिवाच ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने पर गर्व जाहिर किया है।
 
रजनीश ‘रेज़ी’ घई के निर्देशन में बनी '120 बहादुर' मेजर शैतान सिंह भाटी (PVC) और 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की 1962 की रेजांग ला लड़ाई की बहादुरी दिखाती है। फिल्म लद्दाख की कड़ाके की ठंड में, 14,000 फीट की ऊंचाई और माइनस 10°C तापमान पर शूट हुई है। 
 
रजनीश ‘रेज़ी’ घई के निर्देशन और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) व अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) के निर्माण में बनी यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। यह 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गे होना बहुत मजेदार था, लेकिन अब 30 का हो गया हूं, ओरी ने वीडियो शेयर कर जताई शादी करने की इच्छा

गे होना बहुत मजेदार था, लेकिन अब 30 का हो गया हूं, ओरी ने वीडियो शेयर कर जताई शादी करने की इच्छाओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी सेलेब्स के खास दोस्त हैं। वह अक्सर बड़ी-बड़ी पार्टीयों में सेलेब्स के सीने पर हाथ रखकर पोज देते नजर आते हैं। ओरी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से भी लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं। हाल ही में ओरी ने अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है।

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाई

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाईबॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार ने उन्हें करीब एक साल तक घर में बंद रखा क्योंकि उनके मुताबिक वो पागल थे। फैसल ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत दवाएं दी जाती थीं और उनका पूरा कंट्रोल आमिर खान ने अपने हाथों में ले लिया था।

जैकलीन फर्नांडिस ने अपने हिट गानों से किया है सभी को थिरकने पर मजबूर

जैकलीन फर्नांडिस ने अपने हिट गानों से किया है सभी को थिरकने पर मजबूरबॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जैकलीन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका अपना अलग ही चार्म है। वह खूबसूरत हैं, टेलेंटेड हैं और ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अपनी शानदार प्रेसेंस से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं।

64 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं सुनील शेट्टी, यह है एक्टर की फिटनेस का राज

64 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं सुनील शेट्टी, यह है एक्टर की फिटनेस का राजबॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी 11 अगस्त को अपना 64वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल पहले ही जीत लिया है, लेकिन 63 साल की उम्र में भी अपनी फिट बॉडी से फैंस को प्रेरणा देते रहते हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस के राज का खुलासा भी किया था।

फूलों की साड़ी पहन जाह्नवी कपूर बनीं परम सुंदरी, दिलकश अदाओं से जीता फैंस का दिल

फूलों की साड़ी पहन जाह्नवी कपूर बनीं परम सुंदरी, दिलकश अदाओं से जीता फैंस का दिलबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस अदाओं से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। जाह्नवी इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'परम सुंदरी' के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान जाह्नवी का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिल रहा है।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com