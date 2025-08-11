सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. jacqueline fernandez initially tv reporter turned actress interesting facts about actress
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 11 अगस्त 2025 (14:50 IST)

कभी टीवी रिपोर्टर थीं जैकलीन फर्नांडिस, मिस श्रीलंका बनते ही बदली किस्मत

Jacqueline Fernandez Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस श्रीलंका जैकलीन फर्नांडिस 40 वर्ष की हो गई हैं। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन के मनामा में हुआ। उनके पिता एलरॉय फर्नांडिस श्रीलंकाई बर्गर जाति से हैं और मां किम कनाडाई मूल की हैं। जैकलीन ने अपनी स्कूली पढ़ाई बहरीन में पूरी की। 
 
इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। जैकलीन सिर्फ 13 साल की थीं, जब उन्होंने बहरीन का टीवी शो होस्ट किया था। फिर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रोफेशनली टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम भी किया। 
 
जैकलीन ने टीवी जर्नलिस्ट के रूप में करियर शुरू किया और ‘लंका बिजनेस रिपोर्ट’ जैसे शो होस्ट किए। पत्रकारिता में सफलता के बावजूद उनका सपना हमेशा एक्टिंग में करियर बनाना था। वर्ष 2006 में जैकलीन ने 'मिस श्रीलंका यूनिवर्स' का खिताब जीता। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। 
 
जैकलीन को मॉडलिंग के कई अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलने लगे। बॉलीवुड में जैकलीन ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2009 में प्रदर्शित फिल्म अलाद्दीन से की। इस फिल्म में जैकलीन के अपोजिट रितेश देशमुख थे। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त जैसे दिग्गज कलकारो के बावजूद यह फिल्म टिकट खिड़की पर कोई कमाल नही दिखा सकी।
 
अलाद्दीन के बाद जैकलीन ने वर्ष 2010 में फिल्म न जाने कहां से आई है में काम किया लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नही दिखा सकी। इसी वर्ष प्रदर्शित साजिद खान निर्देशित फिल्म हाउसफुल में जैकलीन ने आइटम नंबर 'आपका क्या होगा' किया जो दर्शकों को बेहद पसंद आया।
 
वर्ष 2011 में जैकलीन ने सुपरहिट फिल्म मर्डर 2 में काम किया। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जैकलीन के बोल्ड लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई। फिर जैकलीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वह हाउसफुल 2, रेस 2, किक और जुड़वां 2, हाउसफुल 3 जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। इस वर्ष जैकलीन की फिल्म हाउसफुल 5 प्रदर्शित हुई है।
 
जैकलीन ने 2016-17 में डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ में जज की भूमिका भी निभाई। उनकी डांसिंग स्किल्स और फैशन सेंस ने उन्हें कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनाया। जैकलीन ने फिल्मों के अलावा कई म्यूजिक वीडियो मे काम किया है। 
 
जैकलीन फर्नांडिस एक सक्रिय सोशल वर्कर भी हैं। वह पेटा की समर्थक हैं, केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुकी हैं और ‘हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी’ जैसे संगठनों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कोलंबो में ‘कीमा सूत्र’ नाम का रेस्तरां भी खोला है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलाल

फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलालपाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' को लेकर जमकर विवाद मचा था। इसी बीच पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने पर बैन लगा दिया। साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्मों पर भी रोक लगा दी गई।

‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियो

‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियोबॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में फरहान मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) के किरादर में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार ‍मिला।

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोजदिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने स्टाइलिश लुक और बोल्ड आउटफिट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दिशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार दिशा ने रेड कलर की कटआउट ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

गे होना बहुत मजेदार था, लेकिन अब 30 का हो गया हूं, ओरी ने वीडियो शेयर कर जताई शादी करने की इच्छा

गे होना बहुत मजेदार था, लेकिन अब 30 का हो गया हूं, ओरी ने वीडियो शेयर कर जताई शादी करने की इच्छाओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी सेलेब्स के खास दोस्त हैं। वह अक्सर बड़ी-बड़ी पार्टीयों में सेलेब्स के सीने पर हाथ रखकर पोज देते नजर आते हैं। ओरी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से भी लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं। हाल ही में ओरी ने अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है।

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाई

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाईबॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार ने उन्हें करीब एक साल तक घर में बंद रखा क्योंकि उनके मुताबिक वो पागल थे। फैसल ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत दवाएं दी जाती थीं और उनका पूरा कंट्रोल आमिर खान ने अपने हाथों में ले लिया था।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com