सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. OMG 2 completes 2 years of release Yami Gautams character is still memorable
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 11 अगस्त 2025 (15:05 IST)

OMG 2 की रिलीज को 2 साल हुए पूरे, यामी गौतम का किरदार आज भी है यादगार

movie OMG 2
स्क्रीन पर यामी गौतम में हमेशा कुछ खास रहा है, जैसे उनकी अदाओं में सादगी, आंखों में सच्चाई और उनके अभिनय में एक मजबूत भरोसा। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ अलग ही हुआ है। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिसमें उन्होंने तेज़ और समझदार इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया, यामी ने एक नया सफर शुरू किया। 
 
ए थर्सडे में यामी गौतम ने एक स्कूल टीचर का रोल किया, जिसकी सोच और फैसलों ने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखा, और OMG 2 में एक जिद्दी वकील के रूप में उनका अभिनय अब कई लोग यामी का 2.0 वर्ज़न कह रहे हैं।
 
आज OMG 2 को रिलीज़ हुए 2 साल हो गए हैं, और इसी के साथ ये देखना जरूरी है कि यामी के करियर के इस दूसरे दौर में कैसे उन्होंने नए-नए चैलेंज लिए, अलग-अलग तरह के रोल किए और अपने काम को खुद चुनने में एक खास पहचान बनाई। 
 
यामी अब सिर्फ यादगार एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस नहीं रहीं, बल्कि अपने सफर को सोच-समझकर तय करने वाली एक क्रिएटिव ताकत बन गई हैं। जिस इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स को एक ही तरह के रोल में बांध दिया जाता है, वहां उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है। कभी गहरे थ्रिलर, तो कभी सामाजिक मुद्दों पर आधारित ड्रामा, और कभी किरदार पर केंद्रित कहानियां चुनकर।
 
OMG 2 के बारे में बात करते हुए यामी ने कहा था, "इस फिल्म में एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है, खासकर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ। इस पूरे विषय को एक कोर्टरूम ड्रामा के रूप में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इसमें कॉमेडी भी है और भरपूर मनोरंजन भी, और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूं।"
 
यामी सिर्फ कहानी में फिट नहीं होतीं, बल्कि उसे और बेहतर बना देती हैं। उनके चुनाव बताते हैं कि वो सिर्फ शोहरत के पीछे नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकने, गहराई लाने और असर छोड़ने की कोशिश कर रही हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलाल

फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलालपाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' को लेकर जमकर विवाद मचा था। इसी बीच पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने पर बैन लगा दिया। साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्मों पर भी रोक लगा दी गई।

‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियो

‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियोबॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में फरहान मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) के किरादर में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार ‍मिला।

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोजदिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने स्टाइलिश लुक और बोल्ड आउटफिट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दिशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार दिशा ने रेड कलर की कटआउट ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

गे होना बहुत मजेदार था, लेकिन अब 30 का हो गया हूं, ओरी ने वीडियो शेयर कर जताई शादी करने की इच्छा

गे होना बहुत मजेदार था, लेकिन अब 30 का हो गया हूं, ओरी ने वीडियो शेयर कर जताई शादी करने की इच्छाओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी सेलेब्स के खास दोस्त हैं। वह अक्सर बड़ी-बड़ी पार्टीयों में सेलेब्स के सीने पर हाथ रखकर पोज देते नजर आते हैं। ओरी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से भी लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं। हाल ही में ओरी ने अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है।

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाई

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाईबॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार ने उन्हें करीब एक साल तक घर में बंद रखा क्योंकि उनके मुताबिक वो पागल थे। फैसल ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत दवाएं दी जाती थीं और उनका पूरा कंट्रोल आमिर खान ने अपने हाथों में ले लिया था।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com