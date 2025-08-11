सोमवार, 11 अगस्त 2025
सोमवार, 11 अगस्त 2025 (11:39 IST)

घर में कैद रखा, गलत दवा दी, फैसल खान के गंभीर आरोपों पर आमिर खान के परिवार ने दी सफाई

Faisal Khan
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार ने उन्हें करीब एक साल तक घर में बंद रखा क्योंकि उनके मुताबिक वो पागल थे। फैसल ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत दवाएं दी जाती थीं और उनका पूरा कंट्रोल आमिर खान ने अपने हाथों में ले लिया था। 
 
वहीं अब आमिर की फैमिली ने फैसल के आरोपों पर बयान जारी कर सफाई दी है। परिवार ने फैसल के दावों को खारिज करते हुए मीडिया से अपील की कि उनके फैमिली मैटर को गॉसिप्स और सनसनी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। 
 
परिवार की तरफ से जारी स्टेटमेंट में लिखा है, मीडिया से सहानुभूति का अनुरोध! फैसल द्वारा अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, अपनी बहन निखत हेगड़े और अपने भाई आमिर के बारे में जिस तरह से अपमानजनक और भ्रामक बातें की गई हैं, उससे हम व्यथित हैं। 
 
उन्होंने कहा, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया है, इसलिए हमें अपना इरादा स्पष्ट करना और ये बताना जरूरी लगा कि हम परिवार के तौर पर एकजुट हैं। ये बताना जरूरी है कि फैसल से जुड़ा कोई भी फैसला कई डॉक्टरों से सलाह करने के बाद परिवार ने एकजुट होकर लिया है।
 
बयान में आगे कहा गया, फैसल के संबंध में हर फैसला प्यार, करुणा और उसकी भावनात्मक व मानसिक भलाई के लिए समर्थन की इच्छा पर आधारित रहा है। इसी कारण से, हमने अपने परिवार के लिए इस दर्दनाक और कठिन दौर के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने से परहेज किया है। 
 
परिवार ने कहा, हम मीडिया से सहानुभूति रखने और निजी मामले को अफवाह, भड़काऊ और आहत करने वाली गॉसिप में बदलने से बचने का अनुरोध करते हैं। परिवार के सदस्य- रीना दत्ता, जुनैद खान, इरा खान, फरहत दत्ता, राजीव दत्ता, किरण राव, संतोष हेगड़े, सहर हेगड़े, मंसूर खान, नुजहत खान, इमरान खान, टीना फोंसेका, जैन मैरी खान, पाब्लो खान।
