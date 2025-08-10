रविवार, 10 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. In the 16th season of Kaun Banega Crorepati, players won prize money of Rs 239 crore
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 10 अगस्त 2025 (16:34 IST)

कौन बनेगा करोड़पति के 16 सीजन में खिलाड़ियों ने कितने करोड़ किए अपने नाम

Kaun Banega Crorepati 17
'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' ने अपने दमदार कैंपेन ‘जहां अकल है, वहां अकड़ है’ के साथ जबरदस्त चर्चा बटोरी है, एक ऐसा विचार जिसने पूरे देश की सोच को छू लिया है। नया सीजन आम आदमी की अकल (ज्ञान) और उसे लेकर उनकी अकड़ (गर्व) का जश्न है और केबीसी में, यह गर्व अक्सर बड़ी जीत में बदल जाता है।
 
पिछले 16 सीज़न में, प्रतिभागियों ने मिलकर लगभग 239 करोड़ की इनामी राशि जीती है। सीज़न 17 के प्रोमो, जिसमें होस्ट अमिताभ बच्चन नज़र आ रहे हैं, ने दर्शकों के दिलों में तुरंत जगह बना ली है।
 
प्रोमो में जहां झलक मिलती है शानदार जवाबों की, रोमांचक खेल की और शायद रिकॉर्ड तोड़ जीत की, ये सब मिलकर इसे अब तक के सबसे शानदार केबीसी सीज़न में से एक बनाते हैं। लगभग 1368 एपिसोड और 16 यादगार सीज़न की इस मशहूर यात्रा में, अब तक करीब 2143 प्रतिभागियों ने हॉटसीट पर बैठने का मौका पाया है।
 
इस नए सीज़न में देखें ज्ञान, गर्व और ज़िंदगी बदल देने वाली जीतों की असाधारण कहानियां। कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17 का प्रीमियर 11 अगस्त से, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ़ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव पर होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी को मिली जान से मारने की धमकी

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी को मिली जान से मारने की धमकीतमाम विवादों और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। टेलर कन्हैया लाल के मर्डर केस पर आधारित इस फिल्म में विजय राज ने लीड रोल निभाया है। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद भी सबकुछ ठीक नहीं हुआ है। 'उदयपुर फाइल्स' के प्रोड्यूसर अमित जानी को जान से मारने की धमकी मिली है।

नवंबर 2025 में आएगा एसएस राजामौली का बड़ा सरप्राइज, किया बड़ा ऐलान

नवंबर 2025 में आएगा एसएस राजामौली का बड़ा सरप्राइज, किया बड़ा ऐलानएसएस राजामौली वाकई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक हैं। अपने शानदार विजन के साथ उन्होंने 'बाहुबली' फ्रैंचाइज और 'आरआरआर' जैसी अब तक की सबसे बड़ी और लाजवाब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने से लेकर पैन-इंडिया फिल्मों का ट्रेंड तय करने तक, वे भारतीय सिनेमा की दिशा बदलने वाले शख्स हैं।

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा शोले का विशेष प्रीमियर

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा शोले का विशेष प्रीमियरभारतीय सिनेमा के इतिहास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म शोले, अगले हफ्ते अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर रही है। फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस फिल्म को 4K वर्जन में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में री-रिलीज करने का फैसला किया है।

'सलाकार' में मौनी रॉय ने दर्शकों को चौंकाया, पेश की अपने करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस

'सलाकार' में मौनी रॉय ने दर्शकों को चौंकाया, पेश की अपने करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंसजब फारूक कबीर की सीरीज 'सलाकार' की घोषणा हुई, तो दर्शकों को एक पारंपरिक जासूसी थ्रिलर की उम्मीद थी जिसमें नवीन कस्तूरिया जैसे भरोसेमंद अभिनेता मुख्य भूमिका में होंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मौनी रॉय इस सीरीज़ के गुप्त हथियार के रूप में उभरेंगी।

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में इस हफ्ते बॉलीवुड की दो खूबसूरत बहनें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी गेस्ट बनकर पहुंचीं। शिल्पा ने अपनी बहन शमिता की लव लाइफ को लेकर भी बात की। शिल्पा ने बताया कि वह अपनी 46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए हमेशा एक अच्छे लड़के की तलाश में रहती हैं।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com