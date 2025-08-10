कौन बनेगा करोड़पति के 16 सीजन में खिलाड़ियों ने कितने करोड़ किए अपने नाम

'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' ने अपने दमदार कैंपेन ‘जहां अकल है, वहां अकड़ है’ के साथ जबरदस्त चर्चा बटोरी है, एक ऐसा विचार जिसने पूरे देश की सोच को छू लिया है। नया सीजन आम आदमी की अकल (ज्ञान) और उसे लेकर उनकी अकड़ (गर्व) का जश्न है और केबीसी में, यह गर्व अक्सर बड़ी जीत में बदल जाता है।

पिछले 16 सीज़न में, प्रतिभागियों ने मिलकर लगभग 239 करोड़ की इनामी राशि जीती है। सीज़न 17 के प्रोमो, जिसमें होस्ट अमिताभ बच्चन नज़र आ रहे हैं, ने दर्शकों के दिलों में तुरंत जगह बना ली है।

प्रोमो में जहां झलक मिलती है शानदार जवाबों की, रोमांचक खेल की और शायद रिकॉर्ड तोड़ जीत की, ये सब मिलकर इसे अब तक के सबसे शानदार केबीसी सीज़न में से एक बनाते हैं। लगभग 1368 एपिसोड और 16 यादगार सीज़न की इस मशहूर यात्रा में, अब तक करीब 2143 प्रतिभागियों ने हॉटसीट पर बैठने का मौका पाया है।

इस नए सीज़न में देखें ज्ञान, गर्व और ज़िंदगी बदल देने वाली जीतों की असाधारण कहानियां। कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17 का प्रीमियर 11 अगस्त से, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ़ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव पर होगा।