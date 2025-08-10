रविवार, 10 अगस्त 2025
  24 years of Dil Chahta Hai A wonderful story of love friendship and self discovery
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : रविवार, 10 अगस्त 2025 (13:38 IST)

दिल चाहता है की रिलीज को हुए 24 साल पूरे, प्यार, दोस्ती और खुद की खोज की बेहतरीन कहानी

Dil Chahta Hai completes 24 years of release
फिल्म 'दिल चाहता है' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया था। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस हुई, ये क्लासिक फिल्म दोस्ती और मॉडर्न सिटी लाइफ का सार एक अलग तारीख से दिखती है।
 
इस माइलस्टोन का जश्न मनाने के लिए, एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक गर्मजोशी सेवभरा पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें दर्शकों पर फिल्म के कभी ना मिटने वाले प्रभाव का सम्मान किया गया है।
 
2001 में रिलीज़ हुई ‘दिल चाहता है’ में आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और प्रीति जिंटा जैसी टैलेंटेड कास्ट थी। इस फिल्म ने हमें आकाश, समीर और सिद्धार्थ से मिलवाया, जो 2000 के दशक की शुरुआत के ऐसे किरदार थे, जो उस समय के युवाओं की उम्मीदों, सपनों और संघर्षों को फिल्म के जरिए दर्शा रहे थे।
 
अपनी नई कहानी, स्मार्ट डायलॉग्स और शंकर-एहसान-लॉय के यादगार म्यूजिक के साथ, यह फिल्म जल्द ही एक कल्चरल हिट बन गई, जिसने पूरे देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। प्यार, दोस्ती और खुद की खोज का इसका चित्रण आज भी, 23 साल बाद भी रिलेट करने वाला है, जो इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाता है।
 
इस फिल्म के जरिए एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बॉलीवुड में कहानियों को कहने के तरीके को बदल दिया और भविष्य की फ़िल्मों के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। पिछले 20 सालों में एक्सेल ने कई फ़िल्में बनाई हैं, जिन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंसेज दोनों ने बेहद पसंद किया है।
 
दिल को छू लेने वाली ‘ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा’ से लेकर जॉनर-डिफाइनिंग ‘गली बॉय’ तक, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने लगातार इंडियन सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। उनकी दूसरी फ़िल्में, जैसे ‘डॉन 2’ और ‘गोल्ड’ ने भी बॉक्स ऑफ़िस पर काफ़ी धूम मचाई है और ग्लोबल लेवल पर 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है।
 
46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में इस हफ्ते बॉलीवुड की दो खूबसूरत बहनें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी गेस्ट बनकर पहुंचीं। शिल्पा ने अपनी बहन शमिता की लव लाइफ को लेकर भी बात की। शिल्पा ने बताया कि वह अपनी 46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए हमेशा एक अच्छे लड़के की तलाश में रहती हैं।

शाहरुख खान से सलाह लेने के बाद राजकुमार राव ने खरीदा था मुंबई में अपार्टमेंट, अपनी पहली सैलरी का भी किया खुलासा

शाहरुख खान से सलाह लेने के बाद राजकुमार राव ने खरीदा था मुंबई में अपार्टमेंट, अपनी पहली सैलरी का भी किया खुलासाबॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी दमदार अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुके हैं। राजकुमार राव सिर्फ 5 हाजार रुपए लेकर मुंबई आए थे। स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कई बार सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ा था। उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2010 में फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा।

प्रत्युषा बनर्जी ने आनंदी बनकर बनाई थी पहचान, महज 25 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया अलविदा

प्रत्युषा बनर्जी ने आनंदी बनकर बनाई थी पहचान, महज 25 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया अलविदाटीवी सीरियल 'बालिका वधू' में 'आनंदी' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी अगर आज हमारे बीच मौजूद होतीं तो 10 अगस्त को वह अपना 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होतीं। प्रत्युषा ने साल 2016 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

जब हंसिका मोटवानी पर लगे उम्र से बड़ी दिखने के लिए हार्मोन इंजेक्शन लेने के आरोप

जब हंसिका मोटवानी पर लगे उम्र से बड़ी दिखने के लिए हार्मोन इंजेक्शन लेने के आरोपबॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी 9 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने के बाद हंसिका ने साउथ और बॉलीवुड तक सफर तय किया है। हंसिका अब तक 50 से ज्यादा अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Webdunia
