शनिवार, 9 अगस्त 2025
शनिवार, 9 अगस्त 2025 (10:03 IST)

जब हंसिका मोटवानी पर लगे उम्र से बड़ी दिखने के लिए हार्मोन इंजेक्शन लेने के आरोप

Hansika Motwani Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी 9 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने के बाद हंसिका ने साउथ और बॉलीवुड तक सफर तय किया है। हंसिका अब तक 50 से ज्यादा अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
 
हंसिका पहली बार 2001 में एकता कपूर के सीरियल 'देश में निकला होगा चांद' में नजर आई थीं। हंसिका कई फेमस टेलीविजन सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस को पहचान सीरियल शका-लका बूम बूम, सोन परी और करिश्मा का करिश्मा जैसे शोज से मिली थी। 
 
हंसिका मोटवानी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 2003 में रितिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' में पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थीं। हंसिका मोटवानी ने साल 2011 में तमिल फिल्म 'मप्पिल्लई' से बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में कदम रखा था। 16 साल की उम्र में हंसिका ने हिमेश रेशमिया के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया। 
 
हंसिका मोटवानी जब हिमेश रेश्मिया की फिल्म 'आप का सुरूर' में नजर आईं तो हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह गया। इसके बाद लोग अनुमान लगाने लगे की हंसिका को जल्दी बड़े होने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन दिए गए है। हं‍सिका मोटवानी की मां एक डॉक्टर हैं। ऐसे में कहा गया कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी बेटी की पहचान बनाने के लिए उन्हें ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए हैं, ताकि वे अपनी उम्र से पहले ही बड़ी और मैच्योर दिखने लगे।
 
हंसिका ने अपनी मां पर लगे इन आरोपों का जवाब भी दिया था। हंसिका ने कहा था, ये सब कुछ एक सेलिब्रिटी होने का जुर्माना है। जब मैं 21 साल की थी तब ऐसी बकवास बातें कही गईं थीं। अगर मैं इस तरह की बकवास को उस समय झेल सकती थी, तो मैं इसे आज भी झेल सकती हूं। 
 
एक्ट्रेस ने कहा था, लोगों ने कहा था कि मेरी मां ने मुझे बड़ा दिखाने के लिए इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन दिए हैं। हंसिका के बाद उनकी मां ने कहा, 'अगर यह वाकई सच होता तो मुझे टाटा, बिड़ला या किसी करोड़पति से ज्यादा अमीर होना चाहिए था। अगर यह सच है, तो मैंने कहा होता, तुम भी आओ, आ कर अपना हड्डी बड़ी करवाओ। मैं हैरान हूं कि जो लोग लोग इस तरह की चीजें लिखते है, उनके पास दिमाग है कि नहीं। हम पंजाबी लोग हैं, हमारी बेटियां 12 से 16 साल की उम्र के बीच शूट करती हैं।
