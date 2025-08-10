रविवार, 10 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. film udaipur files producer amit jani receives death threat
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 10 अगस्त 2025 (16:00 IST)

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी को मिली जान से मारने की धमकी

Film Udaipur Files
तमाम विवादों और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। टेलर कन्हैया लाल के मर्डर केस पर आधारित इस फिल्म में विजय राज ने लीड रोल निभाया है। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद भी सबकुछ ठीक नहीं हुआ है। 
 
'उदयपुर फाइल्स' के प्रोड्यूसर अमित जानी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसका खुलासा खुद अमित ने सोशल मीडिया के जरिए किया है। उन्होंने दावा किया कि एक अनजान नंबर से उन्हें बार-बार कॉल आ रहे हैं। जिसमें उन्हें बम से उड़ाने या गोली मारने की धमकी दी है।
 
अमित जानी ने पोस्ट किया, +97156670.... नंबर से लगातार आज बम से उड़ाने की, गोली मारने की धमकी और गाली गलौच की जा रही है, ये खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा है। खुद का नाम तबरेज बता रहा है। इसपर मुकदमा कायम करके इसको गिरफ्तार किया जाए।
 
अमित जानी ने नोएडा पुलिस को एप्लीकेशन में लिखा, सर, मैं सम्मानपूर्वक ये सबमिट करता हूं कि आज 1 बजकर 3 मिनट और 1 बजकर 6 मिनट पर मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9760000004 पर इस नंबर +971566707310 से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बिहार का मोहम्मद तबरेज बताया और धमकी दी कि तुझे कार सहित बम से उड़ा देंगे तूने अपनी फिल्म में हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब का गलत चित्रण किया है और उनका अपमान किया है।
 
अमित ने आगे लिखा, उसने मुझे जिंदा दफन करने की भी धमकी दी। कॉल करने वाले ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय ने मुझे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और मुझे चुनौती दी कि अगर मैं अपने पिता का सच्चा बेटा हूं, तो मुझे इस कॉल की सूचना गृह मंत्रालय को देनी चाहिए। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इन धमकियों को देने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करें।
 
बता दें कि 'उदयपुर फाइल्स' उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बेस्ड सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये घटना साल 2022 में हुई थी। कन्हैया ने कथित तौर पर पूर्व बीजेपी सदस्य नूपुर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर किए विवादित पोस्ट पर कमेंट कर उनका सपोर्ट किया था। इसके बाद कन्हैयालाल की दिनदाहड़े दो लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी थी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नवंबर 2025 में आएगा एसएस राजामौली का बड़ा सरप्राइज, किया बड़ा ऐलान

नवंबर 2025 में आएगा एसएस राजामौली का बड़ा सरप्राइज, किया बड़ा ऐलानएसएस राजामौली वाकई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक हैं। अपने शानदार विजन के साथ उन्होंने 'बाहुबली' फ्रैंचाइज और 'आरआरआर' जैसी अब तक की सबसे बड़ी और लाजवाब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने से लेकर पैन-इंडिया फिल्मों का ट्रेंड तय करने तक, वे भारतीय सिनेमा की दिशा बदलने वाले शख्स हैं।

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा शोले का विशेष प्रीमियर

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा शोले का विशेष प्रीमियरभारतीय सिनेमा के इतिहास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म शोले, अगले हफ्ते अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर रही है। फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस फिल्म को 4K वर्जन में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में री-रिलीज करने का फैसला किया है।

'सलाकार' में मौनी रॉय ने दर्शकों को चौंकाया, पेश की अपने करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस

'सलाकार' में मौनी रॉय ने दर्शकों को चौंकाया, पेश की अपने करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंसजब फारूक कबीर की सीरीज 'सलाकार' की घोषणा हुई, तो दर्शकों को एक पारंपरिक जासूसी थ्रिलर की उम्मीद थी जिसमें नवीन कस्तूरिया जैसे भरोसेमंद अभिनेता मुख्य भूमिका में होंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मौनी रॉय इस सीरीज़ के गुप्त हथियार के रूप में उभरेंगी।

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में इस हफ्ते बॉलीवुड की दो खूबसूरत बहनें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी गेस्ट बनकर पहुंचीं। शिल्पा ने अपनी बहन शमिता की लव लाइफ को लेकर भी बात की। शिल्पा ने बताया कि वह अपनी 46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए हमेशा एक अच्छे लड़के की तलाश में रहती हैं।

दिल चाहता है की रिलीज को हुए 24 साल पूरे, प्यार, दोस्ती और खुद की खोज की बेहतरीन कहानी

दिल चाहता है की रिलीज को हुए 24 साल पूरे, प्यार, दोस्ती और खुद की खोज की बेहतरीन कहानीफिल्म 'दिल चाहता है' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया था। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस हुई, ये क्लासिक फिल्म दोस्ती और मॉडर्न सिटी लाइफ का सार एक अलग तारीख से दिखती है।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com