सोमवार, 11 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 11 अगस्त 2025 (11:11 IST)

जैकलीन फर्नांडिस ने अपने हिट गानों से किया है सभी को थिरकने पर मजबूर

Jacqueline Fernandez Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जैकलीन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका अपना अलग ही चार्म है। वह खूबसूरत हैं, टेलेंटेड हैं और ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अपनी शानदार प्रेसेंस से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। 
 
म्यूजिक वीडियो हो या फिल्म्स दोनों में, जैकलीन हमेशा अपनी परफॉर्मेंस में एक खास एनर्जी लाती हैं। वह ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाती है, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, तब भी जब लाइफ मुश्किल हो जाती है। ऐसे में जैकलीन के जन्मदिन के मौके पर आइए उन पलों को याद करें जब उन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में अपने चार्म से हमें प्रभावित किया है।
 
पानी पानी
जब आप जैकलीन को 'पानी पानी' गाने में देखते हैं, तब उन पर क्रश न हो ऐसा मुश्किल है। जैकलीन का ट्रेडिशनल राजस्थानी आउटफिट और हॉट मॉडर्न आउटफिट्स का खूबसूरत ब्लेंड देखना, हर फ्रेम का तापमान बढ़ा देता है। बता दें कि इस गाने ने यूट्यूब पर 820 मिलियन से ज्यादा व्यूज अपने नाम किए हैं।
 
यिम्मी यिम्मी
इस गाने में जैकलीन इंटरनेशनल स्टार टेक के साथ बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनके डांस मूव्स और ट्वर्किंग से पता चलता है कि वह एक बेहतरीन डांसर हैं। यह गाना एक बड़ी हिट है, जिसमें जैकलीन की खूबसूरती को कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यूट्यूब पर इस गाने को 150 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है।
 
गेंदा फूल 
गेंदा फूल में जैकलीन ने अपने खूबसूरत बंगाली चार्म से लोगों का दिल जीत लिया। गाने में उन्होंने पारंपरिक साड़ी पहनी है और बहुत सहजता से गाने के डांस मूव्स किए हैं, जो सभी को पसंद आया। यह गाना देखते ही देखते ट्रेंडसेटर बन गया है। इसमें जैकलीन द्वारा किए गए डांस मूव्स हर जगह डांस फ्लोर पर छा गए। इस तरह से गाने को यूट्यूब पर 986 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है।
 
चिट्टियां कलाइयां
चिट्टियां कलाइयां जैकलीन के सबसे पॉपुलर गानों में से एक है। उनके लाइवली डांस मूव्स ने एक कैची स्टेप पेश किया, जिसे सभी ने पसंद किया, और उनकी एनर्जी ने गाने को एक बड़ा हिट बना दिया। इस गाने को यूट्यूब पर 820 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
 
सौ तरह के
कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सौ तरह के गाने में जैकलीन की एनर्जी अलग ही लेवल पर है। जिस तरह से उन्होंने हुक स्टेप किया है, उसे देखना वाकई कमाल का अनुभव है। इस तरह से उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर डांसर कोई नहीं है।
 
जुम्मे की रात
जुम्मे की रात बिना किसी शक जैकलीन का सबसे एनर्जी से भरपूर गाना है। गाने में उनके जबरदस्त डांस मूव्स, बेजोड़ एनर्जी उनसे नज़रें हटने नहीं देती। इस गाने को यूट्यूब पर 220 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
 
इन गानों में जैकलीन फर्नांडिस का चार्म दिखाता है कि वह अपनी फिल्मों में भी अपनी अपील को बरकरार रखती हैं। चाहे वह हाउसफुल फ्रेंचाइजी हो, या रेस 2, किक, जुड़वा 2, रेस 3, राम सेतु, सर्कस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हों, उनका चार्म सभी में एक तरह का और अपनी तरफ खींचने वाला है। वह एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो म्यूजिक वीडियो में तो ध्यान आकर्षित करती ही हैं, साथ ही अपनी फिल्मों में भी अपनी मजबूत छाप छोड़ती हैं।
