रविवार, 10 अगस्त 2025
रविवार, 10 अगस्त 2025 (14:02 IST)

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा शोले का विशेष प्रीमियर

Film Sholay re release
भारतीय सिनेमा के इतिहास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म शोले, अगले हफ्ते अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर रही है। फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस फिल्म को 4K वर्जन में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में री-रिलीज करने का फैसला किया है।
 
फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर शोले के 4K रिस्टोर्ड वर्जन के उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर की घोषणा की। फिल्म का एक पोस्टर साझा करते हुए संस्था ने लिखा, रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी महान फिल्म 'शोले' टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर के साथ 50 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यह स्पेशल स्क्रीनिंग 06 सितंबर, 2025 को 1,800 सीटों वाले रॉय थॉमसन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम में होगी।
 
इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने कहा, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमेशा के लिए ज़ेहन में बस जाती हैं। शोले ऐसी ही एक फ़िल्म है। इस फ़िल्म की शूटिंग एक अविस्मरणीय अनुभव था, लेकिन उस समय मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। 
 
उन्होंने कहा, एक असफल फ़िल्म घोषित होने से लेकर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई तक, इसकी किस्मत में आया। हम सभी के लिए यह एक भावनात्मक उतार-चढ़ाव भरा अनुभव था। यह अद्भुत है कि फ़िल्म हेरिटेज फ़ाउंडेशन ने ‘शोले’ को रिस्टोर्ड किया है और वे मूल अंत के साथ-साथ कुछ हटाए गए दृश्यों को भी ढूँढ़कर उन्हें इसमें शामिल करने में कामयाब रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 50 साल बाद भी, यह फ़िल्म दुनिया भर के नए दर्शकों की कल्पनाओं को अपनी ओर खींचेगी।
 
जी.पी. सिप्पी निर्मित और रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में पांच सालों तक चली थी। फिल्म शोले ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। फिल्म के गानों से लेकर इसके डायलॉग तक आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। फिल्म शोले ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म में संजीव कुमार, धर्मेन्द्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी और अमजद खान ने अहम भूमिका निभाई थी।
 
