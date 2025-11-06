गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Excel Entertainment and Trigger Happy Studios release powerful trailer of 120 Bahadur
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (14:46 IST)

120 बहादुर का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज, दिखी भारतीय सैनिकों के शौर्य की कहानी

Excel Entertainment and Trigger Happy Studios release the powerful trailer of 120 Bahadur
बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फ्लिम '120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 1962 भारत-चीन के रेजांग ला युद्ध के रियल हीरोज को श्रद्धांजलि देने वाली यह फिल्म पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है। इस युद्ध में 120 भारतीय जवानों ने चीन के 3000 सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया था। 
 
2 ‍मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत होती है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ से। उनकी गहरी, दमदार और प्रेरक आवाज़ ही ट्रेलर को एक सिनेमाई अनुभव में बदल देती है, जो साहस, बलिदान और निस्वार्थ वीरता की कहानी को और रोमांचक बना देती है। 
 
पहले ही फ्रेम से ट्रेलर अपने ग्रैंड सीन और मिशन से दर्शक को बांध लेता है। ट्रांज़िशन बेहतरीन हैं, बैकग्राउंड स्कोर गरजदार है और भावनाएँ दिल को छू लेने वाली हैं, जिससे यह सिर्फ ट्रेलर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो लंबे समय तक याद रहता है।
 
इस ट्रेलर को रॉकिंग स्टार यश ने एक दिल छू लेने वाले नोट के साथ लॉन्च किया है। मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर लिखा है, सच्ची घटना पर आधारित, जिसने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया, 120 बहादुर का ट्रेलर अब रिलीज़ हो चुका है। स्पेशल थैंक्स: अमिताभ बच्चन सर। 
 
ट्रेलर हमें रेज़ांग ला की लड़ाई की रोमांचक झलक दिखाता है, वह ऐतिहासिक पल जब चार्ली कंपनी के 120 सैनिक 3000 दुश्मन सैनिकों के सामने डटे रहे। इस साल का सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला ट्रेलर अपनी भव्यता और भावनात्मक शक्ति के साथ सामने आया है।
 
हर फ्रेम बड़ा और प्रभावशाली लगता है, जो युद्ध की गंभीरता और बलिदान की आत्मा को उजागर करता है। फरहान अख्तर, मेजर शैतान सिंह भाटी, PVC के रूप में, हर फ्रेम में अपनी पकड़ और गहराई दिखाते हैं। 
फिल्म में राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, बृजेश करनवाल, अतुल सिंह और वरिष्ठ अधिकारी अजिंक्य देव व एजाज़ खान भी हैं, जिन्होंने इस युद्ध कथा को और प्रामाणिक और गहन बनाया है।
 
डायरेक्टर रज़नीश ‘रेज़ी’ घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म '120 बहादुर' सिनेमाघरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ हो रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अरबाज खान और रितुपर्णा सेनगुप्ता लेकर आए डर और रहस्य की कंपा देने वाली कहानी, काल त्रीघोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज

अरबाज खान और रितुपर्णा सेनगुप्ता लेकर आए डर और रहस्य की कंपा देने वाली कहानी, काल त्रीघोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज'काल त्रीघोरी' के निर्माताओं ने अपने बहुप्रतीक्षित अलौकिक थ्रिलर फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है। इस फिल्म में अरबाज़ खान, रितुपर्णा सेनगुप्ता और आदित्य श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। फिल्म में महेश मांजरेकर, राजेश शर्मा और मुग्धा गोडसे भी अहम किरदारों में हैं। ट्रेलर एक डरावनी दुनिया की झलक दिखाता है, जहां प्राचीन श्राप, दंतकथाएं और मानवीय भय आपस में उलझ जाते हैं।

'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी 'फोर्स 3'

'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी 'फोर्स 3'बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से सुर्खियों में हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। 'सनम तेरी कसम' की सक्सेसफुल री-रिलीज और 'एक दीवाने की दीवानियत' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उन्हें लगातार फिल्में मिल रही हैं।

पर्दे पर फिर धमाल मचाएगी रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी, मेगा प्रोजेक्ट Thalaivar173 साथ आएंगे नजर

पर्दे पर फिर धमाल मचाएगी रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी, मेगा प्रोजेक्ट Thalaivar173 साथ आएंगे नजरभारतीय सिनेमा के इतिहास में एक शानदार अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि दो महानायक सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन अब एक ही मंच पर नज़र आने वाले हैं। राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल और कमल हासन द्वारा प्रस्तुत इस मेगा फिल्म का नाम 'Thalaivar173' है। इसका निर्देशन लोकप्रिय फिल्मकार सुंदर सी करेंगे।

Bigg Boss 19 के घर में फिर हो रही प्रणित मोरे की एंट्री! इस वजह से गए थे बाहर

Bigg Boss 19 के घर में फिर हो रही प्रणित मोरे की एंट्री! इस वजह से गए थे बाहररियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे फिनाले का करीब आ रहा है कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। ताजा खबरों के अनुसार कॉमेडियन प्रणित मोरे दोबारा 'बिग बॉस 19' में वापसी करने जा रहे हैं। उनकी एंट्री इसी हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड से पहले हो जाएगी। प्रणित मोरे डेंगू की वजह से पिछले हफ्ते शो से बाहर हुए थे।

Bigg Boss 19: मैं दिखाऊंगा पावर ऑफ टेलीविजन, फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, एग्रेसिव अंदाज देख सभी हुए शॉक्ड

Bigg Boss 19: मैं दिखाऊंगा पावर ऑफ टेलीविजन, फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, एग्रेसिव अंदाज देख सभी हुए शॉक्डरियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में काफी घमासान देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे शो का फिनाले करीब का रहा है हर कंटेस्टेंट ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। शो की शुरुआत में लड़ाई-झगड़ों से दूर दिखने वाले गौरव खन्ना भी अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com