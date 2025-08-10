रविवार, 10 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shilpa shetty finding groom for 46 years old sister shamita shetty
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 10 अगस्त 2025 (13:03 IST)

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज

द ग्रेट इंडियन कपिल शो
'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में इस हफ्ते बॉलीवुड की दो खूबसूरत बहनें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी गेस्ट बनकर पहुंचीं। दोनों बहनों ने कपिल शर्मा संग खूब मस्ती मजाक की और एक दूसरे के बारे में कई खुलासे भी किए। शिल्पा ने अपनी बहन शमिता की लव लाइफ को लेकर भी बात की। 
 
शिल्पा ने बताया कि वह अपनी 46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए हमेशा एक अच्छे लड़के की तलाश में रहती हैं। शिल्पा ने कहा कि जब भी मैं कोई अच्छा लड़का देखती हूं तो मैं सबसे पहले उससे पूछती हूं कि क्या आप सिंगल हैं? मैं ये इसलिए पूछती हूं कि ताकि मैं शमिता के साथ किसी की जोड़ी बना सकूं।
 
शिल्पा ने कहा, कभी-कभी तो लोग सोचते हैं कि शादीशुदा होने के बाद भी ये क्यों पूछ रही है कि आप सिंगल हो। फिर मैं क्लीयर भी करती हूं कि मैं अपने लिए नहीं अपनी बहन के लिए पूछ रही हूं। 
 
वहीं कपिल ने पूछा कि क्या उनके पेरेंट्स शमिता की शादी कराना चाहते हैं? इस पर शमिता ने कहा, वह दौर अब जा चुका है। परिवार में कोई उनपर शादी का दबाव नहीं डालता। आज कल प्यार ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्‍किल है, इसलिए वो सिंगल रहना चाहती हैं। 
 
शिल्पा शेट्टी अपनी बहन को पार्टनर ढूंढने के लिए डेटिंग एप भी सजे्ट करती हैं। वह कहती हैं, शमिता तुम्हें अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए हुमा की डेटिंग एप यूज करनी चाहिए। 
 
शिल्पा शेट्टी ने दोनों बहनों की मां द्वारा हुई पिटाई का वक्या भी बताया। शिल्पा ने बताया कि उनकी मां सुनंदा शेट्टी बहुत स्ट्रिक्ट थीं। वह उन्हें और बहन शमिता को बख्शती नहीं थीं। एक बार तो उन्होंने दोनों बहनों की झाड़ू और चप्पल से पिटाई की थी। 
 
शिल्पा शेट्टी ने बताया, जब हम बच्चे थे तो मां हमें चप्पल से मारती थीं। कई बार तो झाड़ू से भी पीटा। अगर दोनों बहनें कोई गलती करती थीं, तो मॉम उन्हें डांटने या सजा देने में बिल्कुल नहीं हिचकती थीं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'सलाकार' में मौनी रॉय ने दर्शकों को चौंकाया, पेश की अपने करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा शोले का विशेष प्रीमियर

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा शोले का विशेष प्रीमियरभारतीय सिनेमा के इतिहास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म शोले, अगले हफ्ते अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर रही है। फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस फिल्म को 4K वर्जन में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में री-रिलीज करने का फैसला किया है।

'सलाकार' में मौनी रॉय ने दर्शकों को चौंकाया, पेश की अपने करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस

'सलाकार' में मौनी रॉय ने दर्शकों को चौंकाया, पेश की अपने करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंसजब फारूक कबीर की सीरीज 'सलाकार' की घोषणा हुई, तो दर्शकों को एक पारंपरिक जासूसी थ्रिलर की उम्मीद थी जिसमें नवीन कस्तूरिया जैसे भरोसेमंद अभिनेता मुख्य भूमिका में होंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मौनी रॉय इस सीरीज़ के गुप्त हथियार के रूप में उभरेंगी।

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज

46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए लड़का ढूंढ रहीं बहन शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में इस हफ्ते बॉलीवुड की दो खूबसूरत बहनें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी गेस्ट बनकर पहुंचीं। शिल्पा ने अपनी बहन शमिता की लव लाइफ को लेकर भी बात की। शिल्पा ने बताया कि वह अपनी 46 साल की कुंआरी बहन शमिता के लिए हमेशा एक अच्छे लड़के की तलाश में रहती हैं।

दिल चाहता है की रिलीज को हुए 24 साल पूरे, प्यार, दोस्ती और खुद की खोज की बेहतरीन कहानी

दिल चाहता है की रिलीज को हुए 24 साल पूरे, प्यार, दोस्ती और खुद की खोज की बेहतरीन कहानीफिल्म 'दिल चाहता है' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया था। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस हुई, ये क्लासिक फिल्म दोस्ती और मॉडर्न सिटी लाइफ का सार एक अलग तारीख से दिखती है।

शाहरुख खान से सलाह लेने के बाद राजकुमार राव ने खरीदा था मुंबई में अपार्टमेंट, अपनी पहली सैलरी का भी किया खुलासा

शाहरुख खान से सलाह लेने के बाद राजकुमार राव ने खरीदा था मुंबई में अपार्टमेंट, अपनी पहली सैलरी का भी किया खुलासाबॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी दमदार अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुके हैं। राजकुमार राव सिर्फ 5 हाजार रुपए लेकर मुंबई आए थे। स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कई बार सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ा था। उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2010 में फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com