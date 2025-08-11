सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Filmfare Punjabi Awards 2025 returns after 8 years, PCA Stadium Mohali will host it for the first time
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 11 अगस्त 2025 (15:18 IST)

8 साल बाद फिल्मफेयर पंजाबी अवॉर्ड्स 2025 की वापसी, पीसीए स्टेडियम मोहाली करेगा पहली बार मेजबानी

Filmfare Punjabi Awards
फिल्मफेयर पंजाबी अवॉर्ड्स आठ साल के अंतराल के बाद इस साल बहुप्रतीक्षित वापसी करने जा रहे हैं, और 2025 का संस्करण मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 
 
यह पहली बार है जब इस स्थल पर इतने बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे अवार्ड्स को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। इस आयोजन का आधिकारिक निष्पादन भागीदार फ़ोर्स ऑफ़ टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड है। 
 
इससे पहले, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अभिषेक सिंह ने शीर्षक प्रायोजक प्रतिनिधि श्री अश्विनी चैटरली के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें पुरस्कारों की योजनाओं और पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए इसके महत्व से अवगत कराया।
 
इस शाम पंजाबी सिनेमा की उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें प्रमुख कलाकारों की प्रस्तुतियां और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान शामिल होंगे। लगभग एक दशक बाद फिल्मफेयर पंजाबी पुरस्कारों की वापसी के साथ, दर्शकों और फिल्म जगत के बीच पहले से ही काफी उत्साह है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

OMG 2 की रिलीज को 2 साल हुए पूरे, यामी गौतम का किरदार आज भी है यादगार

OMG 2 की रिलीज को 2 साल हुए पूरे, यामी गौतम का किरदार आज भी है यादगारस्क्रीन पर यामी गौतम में हमेशा कुछ खास रहा है, जैसे उनकी अदाओं में सादगी, आंखों में सच्चाई और उनके अभिनय में एक मजबूत भरोसा। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ अलग ही हुआ है। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिसमें उन्होंने तेज़ और समझदार इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया, यामी ने एक नया सफर शुरू किया।

कभी टीवी रिपोर्टर थीं जैकलीन फर्नांडिस, मिस श्रीलंका बनते ही बदली किस्मत

कभी टीवी रिपोर्टर थीं जैकलीन फर्नांडिस, मिस श्रीलंका बनते ही बदली किस्मतबॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस श्रीलंका जैकलीन फर्नांडिस 40 वर्ष की हो गई हैं। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन के मनामा में हुआ। उनके पिता एलरॉय फर्नांडिस श्रीलंकाई बर्गर जाति से हैं और मां किम कनाडाई मूल की हैं। जैकलीन ने अपनी स्कूली पढ़ाई बहरीन में पूरी की।

फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलाल

फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलालपाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' को लेकर जमकर विवाद मचा था। इसी बीच पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने पर बैन लगा दिया। साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्मों पर भी रोक लगा दी गई।

‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियो

‘120 बहादुर’ टीजर पर मिले प्यार के लिए फरहान अख्तर ने फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर किया खास वीडियोबॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में फरहान मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) के किरादर में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार ‍मिला।

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

रेड कटआउट ड्रेस में दिशा पाटनी का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोजदिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने स्टाइलिश लुक और बोल्ड आउटफिट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दिशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार दिशा ने रेड कलर की कटआउट ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com