रजनीकांत की कुली की कहानी, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने की तैयारी, कई स्टार्स का महासंगम

सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म 'कुली' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, और इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी यह फिल्म न सिर्फ रजनीकांत के करियर की एक और बड़ी हिट साबित हो सकती है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी कई नए रिकॉर्ड बना सकती है।

स्टार कास्ट और निर्देशक: दिग्गजों का महासंगम

'कुली' की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार स्टार कास्ट और जाने-माने निर्देशक हैं। फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है, जिन्होंने 'कैथी' और 'विक्रम' जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है। लोकेश की यूनीक फिल्म बनाने की शैली और रजनीकांत के करिश्मे का मेल दर्शकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो सकता है।

फिल्म में रजनीकांत के साथ-साथ कई और बड़े कलाकार भी हैं, जो फिल्म की स्टार पावर को और बढ़ा रहे हैं। इस फिल्म में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन और सत्यराज जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा, बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान का भी फिल्म में एक खास कैमियो है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

फिल्म की कहानी: सोना, तस्करी और बदला

'कुली' की कहानी अभी पूरी तरह से लीक नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार रजनीकांत इस फिल्म में एक अधेड़ उम्र के सोने के तस्कर 'देवा' का किरदार निभा रहे हैं। यह कहानी देवा की अपने पुराने माफिया गिरोह को फिर से खड़ा करने की कोशिशों के इर्द-गिर्द घूमती है। वह अपने गिरोह को फिर से जिंदा करने के लिए पुरानी सोने की घड़ियों का इस्तेमाल करता है। हालांकि, उसके इस प्लान में कई दिक्कतें आती हैं, और कहानी में अपराध, लालच और बदले का ट्विस्ट देखने को मिलता है। रजनीकांत पहले भी कई फिल्मों में तस्कर की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन लोकेश के निर्देशन में यह किरदार बिल्कुल नया और रोमांचक होने की उम्मीद है।

बजट और बॉक्स ऑफिस: रिलीज से पहले ही बंपर कमाई

'कुली' का बजट लगभग 375 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो इसे भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। हालांकि, फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने सैटेलाइट, डिजिटल, म्यूजिक और इंटरनेशनल राइट्स बेचकर करीब 250 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यह रजनीकांत की स्टार पावर और फिल्म की जबरदस्त हाइप को दर्शाता है।

एडवांस बुकिंग: रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन

'कुली' की एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनियाभर में फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही करोड़ों रुपये का कलेक्शन कर लिया है। खासकर दक्षिण भारत में तो 'कुली' की एडवांस बुकिंग का क्रेज चरम पर है। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सुबह 6 बजे से ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए टिकटें बिक रही हैं। अनुमान है कि फिल्म पहले दिन ही 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकती है, जो इसे रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बना देगी।

'कुली' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सिनेमाई अनुभव है जिसका इंतजार रजनीकांत के फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। लोकेश कनगराज का निर्देशन, शानदार स्टार कास्ट और एक रोमांचक कहानी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता दिला सकती है।