‘छावा’ बनी सबसे पसंदीदा फिल्म, ‘कुली’ को लेकर सबसे ज्यादा बेसब्री – जानिए पूरी लिस्ट IMDb ने 2025 की अब तक की सबसे पॉपुलर और सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की लिस्ट जारी की

दुनियाभर में फिल्मों और सेलेब्रिटीज़ की सबसे विश्वसनीय वेबसाइट मानी जाने वाली IMDb ने 9 जुलाई 2025 को "Most Popular Indian Movies of 2025 So Far" और "Most Anticipated Indian Movies: July–December 2025" की लिस्ट जारी की। ये रैंकिंग्स IMDb पर आने वाले 250 मिलियन से ज्यादा मंथली विज़िटर्स के वास्तविक पेजव्यूज़ पर आधारित हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर फिल्में खोजते हैं और उन्हें देखने का निर्णय लेते हैं।

सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म: छावा

2025 की अब तक की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म का ताज मिला है छावा को, जिसमें विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना जैसे सितारे शामिल हैं। फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उटेकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह उपलब्धि हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि यह सीधे-सीधे दर्शकों के प्यार और प्रतिक्रिया पर आधारित है। यह हमारी टीम को और प्रेरणा देता है।"





सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म: कुली

रजनीकांत और सत्यराज को 38 साल बाद एक साथ लाने वाली फिल्म कुली IMDb पर दर्शकों की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्म बनी है। निर्देशक लोकेश कनगराज ने कहा, "फैंस का ये रिस्पॉन्स दर्शाता है कि हमारी फिल्म को लेकर जो उत्साह है, वो स्क्रीन पर जादू पैदा करेगा।"

2025 की अब तक की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्में

इन फिल्मों ने IMDb पर सबसे ज्यादा पेजव्यूज़ बटोरे और ये 1 जनवरी से 1 जुलाई 2025 के बीच रिलीज़ हुईं, साथ ही इनका IMDb रेटिंग 6 या उससे ऊपर और वोट्स 10,000 से अधिक रहे:

छावा

ड्रैगन

देवा

रेड 2

रेट्रो

द डिप्लोमैट

एल2: एमपुराण

सितारे ज़मीन पर

केसरी चैप्टर 2: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग

विदा मयर्ची

जुलाई से दिसंबर 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्में

इन फिल्मों को लेकर दर्शकों में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला है, ये फिल्में साल की दूसरी छमाही में रिलीज़ होंगी:

कुली

वॉर 2

द राजा साब

आंखों की गुस्ताखियां

सैयारा

बागी 4

सन ऑफ सरदार 2

हृदयपूर्वम्

महावतार नरसिंह

अल्फा

बड़े नाम, दोहरी मौजूदगी

अजय देवगन, मोहनलाल और पूजा हेगड़े जैसे सितारों की मौजूदगी दोनों लिस्ट्स में है। मोहनलाल L2: एमपुराण और हृदयपूर्वम्, देवगन रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 में नजर आएंगे। वहीं पूजा हेगड़े देवा, रेट्रो और कुली में दिखेंगी।

फिल्म इंडस्ट्री वाइज विश्लेषण

2025 की सबसे लोकप्रिय 10 फिल्मों में 6 हिंदी, 3 तमिल और 1 मलयालम फिल्म शामिल है। वहीं, सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों की लिस्ट में 6 हिंदी, 1 तमिल, 1 तेलुगु, 1 मलयालम और एक बहुभाषी फिल्म महावतार नरसिंह शामिल है, जो 5 भाषाओं में रिलीज़ होगी।