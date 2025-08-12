सैयारा की जोड़ी अहान पांडे और अनीता को मिला 'ब्रेकआउट स्टार' अवॉर्ड, IMDb ने किया सम्मानित

IMDb, जो फिल्मों, टीवी शो और सेलिब्रिटीज़ से जुड़ी जानकारी के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, उसने फिल्म 'सैयारा' के कलाकारों अहान पांडे और अनीत पड्डा को IMDb "ब्रेकआउट स्टार" STARmeter अवॉर्ड से सम्मानित किया है। यह अवॉर्ड IMDb ऐप पर सबसे लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। यह लिस्ट दुनिया भर में IMDb के 250 मिलियन से ज़्यादा मासिक विज़िटर्स के पेज व्यूज पर आधारित है और उन सितारों के लिए एक सटीक भविष्यवाणी साबित हुई है, जो अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं।

'सैयारा' में शानदार परफॉर्मेंस

यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित और मोहित सूरी द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा 'सैयारा' में, अहान पांडे और अनीत पड्डा ने जबरदस्त अभिनय किया है। इस फिल्म में अहान ने एक संगीतकार 'कृष कपूर' का रोल निभाया है, जो अपने पेशे और अपनी निजी ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ अनीत ने एक पत्रकार 'वाणी बत्रा' के किरदार को गहराई दी है, जो अपने अंदर की उलझनों से जूझ रही है।

दुनियाभर में छाई जोड़ी

इन दोनों कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है। दोनों ने लगातार कई हफ़्तों तक 'सबसे लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटीज़' की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। उनका प्रभाव वैश्विक स्तर तक फैला है, जहाँ फिल्म रिलीज़ के बाद के हफ़्ते में अनीत और अहान ने IMDb की दुनिया के 100 सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में क्रमशः 64 और 75वाँ स्थान हासिल किया है, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अहान पांडे ने कही दिल की बात

पुरस्कार मिलने पर अहान पांडे ने कहा, "IMDb 'ब्रेकआउट स्टार' STARmeter अवॉर्ड मेरे अभिनय करियर का पहला पुरस्कार है और यह तथ्य कि यह सीधे दर्शकों से आता है, इसे और भी ख़ास बना देता है। मैंने अपना पूरा बचपन IMDb को देखते हुए बिताया है। अलग-अलग पोल्स को देखता था और अलग-अलग फिल्मों और शो के उतार-चढ़ाव को देखता था। IMDb मेरे लिए एक ऐसा पोर्टल था, जहाँ मैं खुद को सिनेमा की दुनिया में खो देता था। इस पर मेरा नाम आना, इसका हिस्सा बनना, इसके द्वारा सम्मानित होना और यह जानना कि मैं कहीं न कहीं वहाँ मौजूद हूँ, यह एक ऐसा सपना था जो एक 12 साल के बच्चे ने अपने कंप्यूटर पर देखा था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह सच होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं आदि सर को मुझ पर विश्वास करने के लिए और मोहित सर को 'सैयारा' के इस सफ़र में सबसे अच्छा गुरु बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पुरस्कार को अपनी सह-कलाकार अनीत के साथ साझा करना इस उपलब्धि को और भी ख़ास बनाता है। वह न सिर्फ़ इस पुरस्कार की, बल्कि पूरी दुनिया की हक़दार है। अभी के लिए, मैं अपने अगले सफ़र पर ध्यान देना चाहता हूँ। मैं अपनी अगली फिल्म पर ध्यान देना चाहता हूँ और एक और ऐसी परफॉर्मेंस देने के लिए दोगुनी मेहनत करूँगा जिस पर मुझे गर्व हो। लोगों से इतना प्यार मिलने पर मैं अभिभूत हूँ, यह आज भी मुझे चौंकाता है, और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीक़ा है कि मैं अपना सिर झुकाकर काम करता रहूँ।"

अनीत पड्डा ने भी व्यक्त की भावनाएं

अनीत पड्डा ने भी कुछ ऐसी ही भावनाएँ व्यक्त करते हुए कहा, "मैं बहुत ख़ुश हूँ कि 'सैयारा' और मेरी परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आई है, जिसके चलते मुझे IMDb 'ब्रेकआउट स्टार' STARmeter अवॉर्ड मिला है। दर्शकों द्वारा दिए गए इस सम्मान को जीतना मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। मैं लोगों का मनोरंजन करके रोमांचित हूँ। मैं अपना पहला पुरस्कार फिल्म के पूरे कास्ट और क्रू को समर्पित करना चाहूँगी, और मुझ जैसे किसी पर विश्वास करने के लिए आदि सर और मोहित सर को धन्यवाद देना चाहूँगी और मेरे सह-कलाकार अहान को भी।

उनके साथ स्क्रीन और इस सफ़र को साझा करना एक ख़ुशी भरा अनुभव रहा है। जब लोग आपके कौशल पर विश्वास करते हैं और आपको वह एक मौका देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, तो यह वास्तव में बहुत ही कीमती होता है। वाणी का किरदार निभाना मेरे जीवन के सबसे ख़ुशी भरे और गहन अनुभवों में से एक रहा है। मैं जल्द ही स्क्रीन पर वापस आने और वह करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कहानियों और अविश्वसनीय किरदारों को जीवंत करना। मैं अपनी अगली फिल्म पर ध्यान देना चाहती हूँ और इस सारे प्यार को अगली बार स्क्रीन पर और भी बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करूँगी।"