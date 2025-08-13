कोलकाता में लॉन्च होगा द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर, कालीघाट में आशीर्वाद लेंगे विवेक रंजन अग्निहोत्री

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्ममेकर की सच उजागर करने वाली फाइल्स ट्रिलॉजी का यह तीसरा पार्ट है, इससे पहले द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स आ चुकी हैं।

यह फिल्म बंगाल के डायरेक्ट एक्शन डे और 1946 के कलकत्ता किलिंग्स की दर्दनाक घटनाओं को दिखाती है। रोमांचक टीज़र के बाद अब इसके ट्रेलर का इंतज़ार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि फिल्ममेकर इसे कलकत्ता में लॉन्च करने वाले हैं।

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर कलकत्ता में रिलीज़ किया जाएगा। यह एक यादगार पल होने वाला है, इसलिए फिल्ममेकर कालीघाट जाकर आशीर्वाद लेंगे और फिर ट्रेलर लॉन्च करेंगे। ट्रेलर लॉन्च के बाद वे शहीद मीनार जाकर श्रद्धांजलि देंगे।

फिल्म का पहला टीज़र, जो जून में रिलीज़ हुआ था, ने अपने डरावने दृश्यों और गहरे माहौल से हलचल मचा दी थी। इसमें खून से सने विज़ुअल्स, एक कश्मीरी पंडित का चेतावनी भरा बयान "बंगाल दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है" और जलती हुई मां दुर्गा की प्रतिमा शामिल थी।

द बंगाल फाइल्स को विवेक रंजन अग्निहोत्री नेलिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नज़र आएंगे। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।