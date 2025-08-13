बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (11:24 IST)

मशहूर बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी का निधन, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

Famous Bengali actress dies
Photo Credit : X
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूंझ रही थीं। बसंती चटर्जी के परिवार ने उनके निधन की जानकारी दी है। 
 
बसंती चटर्जी महीनों तक अस्पताल में भर्ती थीं। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। डॉक्टरों ने परिवार को सलाह दी थी कि इस अवस्था में उन्हें नर्सों की निगरानी में घर पर ही रखा जाए। बसंती चटर्जी ने मंगलवार रात अपने घर पर ही आखिरी सांस ली। 
 
बसंती चटर्जी बंगाली सिनेमा का जाना-पहचाना नाम थी। उन्होंने अपने पांच दशक लंबे करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। बसंती चटर्जी ने ठगिनी, मंजरी ओपेरा और आलो जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वह भूतु, बोरोन, दुर्गा दुर्गेशरी जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में भी नजर आईं। 
 
बसंती चटर्जी आखिरी बार 'गीता एलएलबी' शो में नजर आई थी। इस शो की शूटिंग के दौरान ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थीं। 
 
