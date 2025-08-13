बुधवार, 13 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Akshay Kumar suv car seized in Jammu for tinted glasses
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (15:29 IST)

जम्मू पुलिस ने जब्त की अक्षय कुमार की कार, जानिए क्या है मामला

Akshay Kumar car seized
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अक्षय हाल ही में जम्मू पहुंचे, जहां उनकी कार को पुलिसने जब्त कर लिया। ट्रैफिक अधिकारियों ने कानूनी सीमा का उल्लंघन करने के कारण अक्षय की कार जब्त की है। 
 
अक्षय कुमार पब्लिक इवेट में जिस कार में पहुंचे थे, उसके शीशे काले थे। जम्मू में कार्यक्रम के बाद अक्षय कुमार को एसयूवी से जम्मू हवाई अड्डे ले जाया गया था। यहां से उन्हें मुंबई जाना था। 
 
अक्षय को एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद जब यह कार वापस लौट रही थी तब ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इस कार को डोगरा चौक पर रोक लिया और इसे जब्त कर लिया गया। 
 
जम्मू शहर के एसएसपी ट्रैफिक, फ़ारूक कैसर ने कहा, कानून सबके लिए समान है। हमारी रेग्यूलर नाकेबंदी के दौरान कार में निर्धारित सीमा से ज़्यादा काले शीशे लगे पाए गए। गाड़ी जब्त कर ली गई है और उचित कार्रवाई की जाएगी।
 
इस मामले में अभी तक अक्षय कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं खबर है कि अक्षय के मैनेजर ने कानूनी कार्रवाई के तहत कार छुड़ा ली है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 
 
अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही अपनी हिट फ्रेंचाइजी 'जॉली एलएलबी' के तीसरे पार्ट में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों मे रिलीज होगी। इसके अलावा वह भूत बंगला और हेरा-फेरी 3 में भी दिखेंगे। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लाया

वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लायामैन ऑफ द मासेस कहलाने वाले एनटीआर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म 'वॉर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एनटीआर का सामना रितिक रोशन से होगा, एक नो-होल्ड्स-बार्ड, धांसू और खूनी टकराव में! एनटीआर का कहना है कि दर्शक जल्द ही थिएटर में वॉर 2 का असली पागलपन देखेंगे।

अनीत पड्डा नहीं ईशा मालवीय थीं सैयारा के लिए पहली पसंद! टीवी एक्ट्रेस बोलीं- मुझे ही नहीं पता...

अनीत पड्डा नहीं ईशा मालवीय थीं सैयारा के लिए पहली पसंद! टीवी एक्ट्रेस बोलीं- मुझे ही नहीं पता...निर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। सैयारा की सक्सेस के बाद अनीत पड्डा बॉलीवुड की नई नेशनल क्रश बनकर उभरी हैं।

आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेलेब्स ने जताई नाराजगी

आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेलेब्स ने जताई नाराजगीसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश किया है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले, रेबीज के बढ़ते मामलों और उनसे होने वाली मौतों की वजह से इसका स्वत: संज्ञान लिया था। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। डॉग लवर्स का कहना है कि ये फैसला आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता है।

इत्ती सी खुशी से टीवी पर वापसी करने जा रहीं सुम्बुल तौकीर, निभाना चाहती हैं मीना कुमारी का किरदार

इत्ती सी खुशी से टीवी पर वापसी करने जा रहीं सुम्बुल तौकीर, निभाना चाहती हैं मीना कुमारी का किरदारएक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर इन दिनों अपने नए शो ‘इत्ती सी खुशी’ को लेकर चर्चा में हैं। सोनी सब पर प्रसारित होने वाले इस शो के जरिए सुम्बुल तौकीर काफी समय के बाद टीवी पर वापसी कर रही हैं। सुम्बुल ने अपने करियर के दौरान कई टीवी शो में काम किया है।

मशहूर बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी का निधन, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

मशहूर बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी का निधन, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया था काममनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूंझ रही थीं। बसंती चटर्जी के परिवार ने उनके निधन की जानकारी दी है। बसंती चटर्जी महीनों तक अस्पताल में भर्ती थीं।

और भी वीडियो देखें

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com