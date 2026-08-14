अजय देवगन ने 47 करोड़ का बंगला दिया 5 साल के लिए किराए पर, हर महीने मिलेगा इतना किराया

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और उनकी मां वीणा देवगन एक बार फिर बिजनेस और रियल एस्टेट की दुनिया में सुर्खियों में आ गए हैं। फिल्म स्टार्स के मुंबई स्थित प्रॉपर्टी में निवेश और उससे मिलने वाले भारी-भरकम रिटर्न हमेशा से चर्चा का विषय रहते हैं।

ताजा मामला जुहू स्थित अजय देवगन के शानदार बंगले से जुड़ा है, जिसे उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारी-भरकम किराए पर लीज पर दे दिया है। रियल एस्टेट डेटा प्लेटफॉर्म 'ज़ैपकी' द्वारा एक्सेस किए गए रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इस 5 साल की लीज डील से अजय देवगन और उनके परिवार को कुल 10.61 करोड़ रुपये का किराया हासिल होगा।

यह लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हाल ही में 10 अगस्त 2026 को पंजीकृत किया गया है। 7,802.75 वर्ग फुट में फैला यह विशाल बंगला जुहू की प्राइम लोकेशन एन एस रोड नंबर 11, कपोल सीएचएस लिमिटेड में दफ्तरी नर्सिंग होम के ठीक सामने स्थित है।

अजय देवगन और उनकी मां वीणा देवगन ने यह प्रॉपर्टी मशहूर लग्जरी सैलून ब्रांड 'फ्लोरियन हुरेल सैलून्स प्राइवेट लिमिटेड' को किराए पर दी है। डील के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मोहनीश शशिकांत धवाले ने लेसर्स का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जरीर फुरशोसट्रे मेहरजी ने लीज लेने वाली कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

हर साल 5% बढ़ेगा किराया

समझौते के मुताबिक, बंगले का शुरुआती किराया तय किया गया है और इसमें हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पहले साल किराया 16 लाख रुपये प्रति महीना होगा। जो पाचंवें साल में बढ़ते हुए 19.45 लाख रुपये महीना हो जाएगा। इसके अलावा, लीज समझौते में 48 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है। इस ट्रांजैक्शन पर 2.71 लाख रुपये का स्टाम्प ड्यूटी शुल्क और 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा किया गया है।

47.5 करोड़ में खरीदा था बंगला

अजय देवगन के इस बंगले का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। अजय देवगन ने यह बंगला 29 दिसंबर 2020 को 47.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस दौरान उन्होंने 2.37 करोड़ रुपये का स्टाम्प ड्यूटी चुकाया था। यह हस्तांतरण सेल डीड के बजाय 'ट्रांसफर डीड' के माध्यम से किया गया था।

कौन हैं वीणा देवगन?

इस संपत्ति में सह-मालिक वीणा देवगन, अजय देवगन की मां हैं। वह बॉलीवुड की एक जानी-मानी फिल्म निर्माता भी रही हैं। उन्होंने 1999 की मशहूर पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'दिल क्या करे' का निर्माण किया था, जिसमें अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।