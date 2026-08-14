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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (12:49 IST)

राजकुमार राव की 'प्रहार' की नई रिलीज डेट का ऐलान, अब इस फिल्म से होगा बॉक्स ऑफिस क्लैश

Rajkummar Rao
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:51 IST)
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बॉलीवुड के बेहतरीन और वर्सेटाइल अभिनेताओं में शुमार राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड बायोपिक फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से रिलीज कैलेंडर की भीड़भाड़ के कारण टल रही इस फिल्म की नई रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। 
 
मैडॉक फिल्म्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नया पोस्टर साझा करते हुए बताया है कि यह फिल्म अब 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पहले यह फिल्म 7 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अगस्त में अन्य बड़ी फिल्मों की वजह से इसकी रिलीज को आगे खिसकाने का फैसला लिया गया। 
 
हालांकि, नई रिलीज डेट सामने आने के बाद एक दिलचस्प मोड़ आ गया है—बॉक्स ऑफिस पर राजकुमार राव की टक्कर खुद अपनी ही दूसरी फिल्म से हो सकती है। 
 
'प्रहार' भारत के जाने-माने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के जीवन और उनके ऐतिहासिक कानूनी मुकदमों पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन 'पाताल लोक' और 'थ्री ऑफ अस' जैसी सराही गई कृतियों के निर्देशक अविनाश अरुण ने किया है, जबकि इसका निर्माण दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स बैनर तले हुआ है।
राजकुमार राव का ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार कास्ट
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के किरदार में ढलने के लिए राजकुमार राव ने कड़ी मेहनत की है। इस भूमिका के लिए उन्होंने लगभग 9 से 10 किलोग्राम वजन बढ़ाया, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदली, स्टबल लुक अपनाया और मराठी भाषा के उच्चारण पर खास पकड़ बनाई।
 
फिल्म में राजकुमार राव के अलावा वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी मुख्य और अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'प्रहार' को अगस्त से टालकर अक्टूबर में ले जाने के पीछे मकसद क्लैश से बचना था, लेकिन 16 अक्टूबर की तारीख ने एक अनोखा समीकरण बना दिया है। 
 
आदित्य निंबालकर के निर्देशन में बनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'रफ़्तार', जिसमें राजकुमार राव के साथ कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में हैं, वह भी 16 अक्टूबर को ही रिलीज के लिए निर्धारित है। अगर दोनों फिल्मों की तारीखों में बदलाव नहीं होता है, तो सिनेमाघरों में राजकुमार राव की दो अलग-अलग अवतार वाली फिल्में एक साथ आमने-सामने होंगी।
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