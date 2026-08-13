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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (15:45 IST)

श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया बड़ा सरप्राइज, सामने आया Empress बायोग्राफी का कवर

Sridevi biography
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (15:47 IST)
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भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वालीं दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका जादू और यादगार अभिनय दर्शकों के दिलों में हमेशा अमर रहेगा। 13 अगस्त को श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी के खास मौके पर बॉलीवुड से लेकर ग्लोबल सिनेमा तक में उन्हें याद किया गया। 
 
इस अवसर को और भी खास बनाते हुए ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने श्रीदेवी के फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर श्रीदेवी की बहुप्रतीक्षित ऑफिशियल बायोग्राफी का आधिकारिक कवर रिवील किया है।  
प्रियंका चोपड़ा द्वारा शेयर की गई तस्वीर में किताब का टाइटल 'एम्प्रेस- द डेफिनिटिव बायोग्राफी ऑफ श्रीदेवी' साफ नजर आ रहा है। इस बायोग्राफी के फ्रंट कवर पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का श्रीदेवी को लेकर दिया गया एक बेहद भावुक और सम्मानजनक बयान भी छपा है, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी को बेमिसाल और अद्भूत प्रतिभा की मिसाल बताया है।
 
प्रियंका चोपड़ा ने इस कवर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा— 'श्रीदेवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप हमेशा याद की जाएंगी।' इसके साथ ही उन्होंने फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया कि 'एम्प्रेस' बहुत जल्द पाठकों और फैंस के बीच आने वाली है। 
 
प्रियंका की इस पोस्ट को श्रीदेवी के पति और मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर री-शेयर कर अपनी खुशी जताई। उन्होंने लिखा, द वन एंड ओनली। आपकी बहुत याद आती है।
 जन्मदिन की शुभकामनाएं, श्रीदेवी। #एम्प्रेस... जल्द ही आ रही हैं।
 
कौन हैं लेखक धीरज यू. कुमार और क्यों खास है यह किताब?  
इस बायोग्राफी को धीरज यू. कुमार ने लिखा है। धीरज पेशे से एक लेखक, रिसर्चर और कॉलमनिस्ट हैं। दिलचस्प बात यह है कि धीरज का श्रीदेवी और कपूर परिवार के साथ बेहद गहरा और पारिवारिक रिश्ता रहा है। श्रीदेवी खुद उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती थीं। 
 
बोनी कपूर ने पहले भी इस प्रोजेक्ट पर बात करते हुए कहा था कि धीरज, श्रीदेवी के बहुत करीब रहे हैं और उनकी जिंदगी को काफी करीब से समझते हैं। यही वजह है कि फैंस को उम्मीद है कि इस किताब के जरिए श्रीदेवी की अनकही कहानियों को पूरी सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ सामने लाया जाएगा।  
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