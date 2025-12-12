फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज, आखिरी जश्न के लिए लौटीं गर्ल गैंग

प्राइम वीडियो ने अपने अंतरराष्ट्रीय एमी-नामांकित ओरिजिनल सीरीज 'फोर मोर शॉटस प्लीज!' के बेहद प्रतीक्षित चौथे और अंतिम सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस साल का अंत स्टाइल में करते हुए, यह अंतिम अध्याय छुट्टियों के मौसम में बिल्कुल सही समय पर आ रहा है, ताकि दर्शकों को अपनी पसंदीदा गर्ल गैंग के साथ एक आख़िरी, दिल से भरी हुई मुलाक़ात का अनुभव हो सके, जिसने स्क्रीन पर आधुनिक महिला मित्रता की परिभाषा बदल दी।

नए सीज़न में चारों महिलाएं एक आखिरी बार लौटती हैं — न कि सब कुछ फिर से शुरू करने के लिए, बल्कि जो उन्होंने शुरू किया उसे पूरा करने के लिए। ज़्यादा मज़बूत। ज़्यादा समझदार। और खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार। सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे, और मानवी गगरू जैसे शानदार कलाकारों को मुख्य रोल में वापस लाते हुए, प्रतीक स्मिता पाटिल, लिसा रे, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी और मिलिंद सोमन अपने-अपने रोल में फिर से नज़र आएंगे।

इस सीजन में डिनो मोरिया, अनसूया सेनगुप्ता और कुणाल रॉय कपूर के साथ यह चौकड़ी फिर से एक्शन में नज़र आएगी। प्रितिश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित, रंगिता प्रितिश नंदी और इशिता प्रितिश नंदी द्वारा क्रिएट की गई इस सीरीज़ को देविका भगत ने बनाया और लिखा है, जबकि संवाद इशिता मोइत्रा ने दिए हैं। फोर मोर शॉटस प्लीज़! के चौथे सीज़न का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी मत्यानी ने किया है। यह सीरीज 19 दिसंबर को केवल प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी।

ट्रेलर एक ऐसे दौर के अंत की झलक दिखाता है — और यह दौर वाकई बेहद खास रहा है। यह ज़िंदादिली, भावनाओं और खूबसूरत अव्यवस्था से भरी एक झलक है, यह चारों के सफर के आखिरी चैप्टर की एक ज़िंदादिल, भावनात्मक और शानदार ढंग से उलझी हुई झलक है, जो उस कॉमेडी से भरी हुई है जिसने लाखों लोगों को पहली बार इस फ़्रैंचाइज़ी से प्यार करने पर मजबूर किया था।

वह हंसी जो आंसुओं में बदल जाती है। वे झगड़े जो आखिरकार ठीक हो जाते हैं। वे ग़लतियां जिन्होंने उन्हें संवारा। वे जीतें जिन्होंने मायने रखा। और वह अटूट बहन का रिश्ता जिसने दर्शकों को हर सीज़न में वापस खींचा। दमिनी, उमंग, अंजना और सिद्धि जब अपने जीवन के नए पड़ावों में कदम रखती हैं।

यह सीज़न वादा करता है साहसिक फैसलों का, लंबे समय से टलती बातचीतों का, फिर से जगती चिंगारियों का, दिल टूटने का, खुद को नए रूप में ढालने का, और उस खास उथल-पुथल का जिसने इस शो को एक सांस्कृतिक घटना बना दिया। यह सब यहाँ है — बस पहले से और बड़ा, मज़ेदार, और ज़्यादा जीवंत। यह फ़िनाले है नाज़ुकियों, विकास, और उस दोस्ती पर आधारित, जो तेज़, कमियों के बावजूद, सच्चा और पूरी तरह से विश्वसनीय है।

सायनी गुप्ता ने कहा, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई शो लोगों की ज़िंदगी को इतनी गहराई से छू ले, और फोर मोर शॉट्स प्लीज ने यह इसलिए किया क्योंकि दर्शकों ने इन चारों महिलाओं को बिल्कुल वैसे ही अपनाया जैसे वे थीं—थोड़ी बिखरी हुई, बहादुर, नाज़ुक, तेज़, प्यार करने वाली, और अपनी पहचान व अपनी आवाज़ वाली महिलाएं। दमिनी का किरदार निभाना पिछले 8 सालों में मेरे लिए बेहद मज़ेदार और आज़ाद करने वाला सफ़र रहा है।

कीर्ति कुल्हारी ने कहा, फोर मोर शॉट्स प्लीज का हिस्सा बनना मेरे करियर के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक रहा है। अंजना की यात्रा—उसकी ताकत, उसकी कमज़ोरियां, उसका बदलना—दुनिया भर की बहुत-सी महिलाओं के साथ जुड़ा, और उसी प्यार ने हमें चार खूबसूरत सीज़न तक आगे बढ़ाया। जैसे ही हम इस आख़िरी चैप्टर को समेट रहे हैं, मेरा दिल पूरी तरह से भरा हुआ है।

मानवी गगरू कहती हैं, फोर मोर शॉट्स प्लीज ने मुझे सिर्फ़ एक कैरेक्टर नहीं दिया। इसने मुझे एक ट्राइब दिया। पहले ही सीज़न से सिद्धि ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, और उस जुड़ाव को मैं आज भी बहुत गहराई से संभालकर रखती हूं। हर वह महिला जिसने सिद्धि में अपने बचपन की थोड़ी-सी झलक देखी, उसी ने इस सफ़र को सार्थक बना दिया।