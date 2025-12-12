शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Anupam Kher said this about Rajini 2 point 0 returning to television
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (15:11 IST)

टेलीविजन पर लौटी 'रजनी 2.0' के लिए अनुपम खेर ने कही यह बात

Anupam Kher
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर जितने अच्छे कलाकार हैं उससे भी कई ज्यादा अच्छे वो एक इंसान हैं जो दोस्त के रूप में खुदा का दिया हुआ नजराना ही समझो। कभी भी, कही भी, अपने जिगरी यारों के लिए अनुपम खेर सबसे पहले हाज़िर रहते हैं। 
 
हाल ही में मुंबई में रजनी 2.0 की सक्सेस प्रेस मीट में, अनुपम खेर अपने जिगरी दोस्त और डायरेक्टर करण राज़दान के लिए आए और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्टार कास्ट का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि रजनी 2.0, यह रीबूट “वैल्यू-ड्रिवन स्टोरीटेलिंगरजनी 2.0 की वापसी है। 
 
रजनी 2.0 को सही समय पर वापस लाना इस बात पर अनुपम खेर ने कहा, ऐसे समय में जब कंटेंट अक्सर ट्रेंड के पीछे भागता है, रजनी 2.0 सच्चाई, हिम्मत और ज़मीर को वापस लाता है। यह उस तरह की स्टोरीटेलिंग है जिसने हमें बनाया है, और मुझे खुशी है कि यह भारतीय घरों में लौट रही है। करण ने एक ऐसी हीरोइन को वापस लाने की हिम्मत की है जो बिना डरे बोलती है, और इस किरदार के लिए लिए पक्का यकीन चाहिए।
 
अनुपम खेर ने कहा कि DD नेशनल और वेव्स OTT के साथ पार्टनरशिप, जो परिवार के साथ देखने के लिए है, शो के असर को और मज़बूत करती है। उन्होंने कहा, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में एक खास पवित्रता होती है। रजनी लोगों की है, और दूरदर्शन जैसे प्लेटफॉर्म यह पक्का करते हैं कि वह हर घर तक पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे वह दशकों पहले पहुंची थी। यही रजनी 2.0 की असली जीत है।
 
ओरिजिनल रजनी और उसके रीबूट, दोनों के क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर करण राजदान ने शो के मकसद के बारे में इमोशन और क्लैरिटी के साथ बात की। करण राजदान ने कहा, रजनी कभी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रही — वह एक सोच है, वह हर उस इंडियन को रिप्रेजेंट करती है जो नाइंसाफी को मानने से मना करता है। रजनी 2.0 के साथ, मैं समाज को वह आईना वापस लाना चाहता था, क्योंकि लड़ाइयां भले ही बदल गई हों, लेकिन हिम्मत वही है।
 
इस योद्धा के डेवलपमेंट पर सोचते हुए, राजदान ने कहा, आज का इंडिया नई चुनौतियों का सामना कर रहा है — डिजिटल स्कैम से लेकर हेल्थ एक्सप्लॉइटेशन और इंस्टीट्यूशनल लापरवाही तक। रजनी की बेटी उसी जोश के साथ इन जगहों पर कदम रखती है। रजनी का जज़्बा कभी खत्म नहीं होता; यह सिर्फ एडजस्ट करता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिद्धार्थ शुक्ला इस वजह से अपने पिता के पर्स से चुराते थे पैसे

सिद्धार्थ शुक्ला इस वजह से अपने पिता के पर्स से चुराते थे पैसेटीवी के पॉपुलर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन वह फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। 12 दिसंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ने काफी कम समय में मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया था।

83 साल की उम्र में काम के दबाव में अमिताभ बच्चन का शरीर देने लगा जवाब! एक गलती के लिए मांगनी पड़ी फैंस से माफी!

83 साल की उम्र में काम के दबाव में अमिताभ बच्चन का शरीर देने लगा जवाब! एक गलती के लिए मांगनी पड़ी फैंस से माफी!बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। अमिताभ नियमित ब्लॉग पर लिखते और ट्वीट भी करते हैं। वह सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी 'एक्सटेंडेड फैमिली' बताते हैं।

क्या आप जानते हैं क्यों शूट नहीं होता रजनीकांत की मौत का सीन

क्या आप जानते हैं क्यों शूट नहीं होता रजनीकांत की मौत का सीनसुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसा नाम है जो सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उनका रजनीकांत साउथ में अपने अभिनय और स्टाइल के लिए जाने जाते है। रजनीकांत 12 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस का लुक

आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस का लुकतापमान गिर रहा है और सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने सर्दियों के स्टाइलिंग गेम से गर्मी को और बढ़ा रही हैं। आरामदायक निट से लेकर चटक रंगों तक, ये डीवाज हमें दिखा रही हैं कि ठंड के मौसम में कैसे गर्म रहा जाए।

सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत ने किया कारपेंटर से लेकर कुली तक का काम

सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत ने किया कारपेंटर से लेकर कुली तक का कामबतौर बस कंडक्टर अपने करियर की शुरूआत कर दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक बनने वाले रजनीकांत को यह मुकाम पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। 12 दिसंबर 1950 को बंगलुरू में जन्में रजनीकांत मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ बचपन के दिनों से ही फिल्म अभिनेता बनना चाहते थे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com