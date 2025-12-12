शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (16:06 IST)

रोहित शेट्टी से लेकर अल्लू अर्जुन तक ने की 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस की तारीफ

Dhurandhar movie
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। धुरंधर में रणवीर सिंह की दमदार परफॉर्मेंस को लेकर जो तारीफ शुरू हुई थी, वह अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। चाहे इंडस्ट्री के बड़े नाम हों, नेशनल अवॉर्ड विनिंग स्टार्स हों, क्रिटिक्स हों या फिर आम दर्शक, सब एक ही बात कह रहे हैं कि रणवीर ने बड़े पर्दे पर गहरी और वर्सेटाइल टैलेंट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। 
 
पहले से ही अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में गिने जाने वाले रणवीर ने धुरंधर में ऐसा जादू दिखाया है जिसे कई लोग सालों में सबसे “मैग्नेटिक” कह रहे हैं। इस हफ्ते सबसे बड़ी और ज़ोरदार तारीफ साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की तरफ से आई। 
 
अल्लू अर्जुन ने फिल्म देखने के बाद लिखा, अभी धुरंधर देखी। बहुत बढ़िया बनी फिल्म, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन टेक्निकल बातें और कमाल के साउंडट्रैक हैं... मेरे भाई रणवीर सिंह की मैग्नेटिक प्रेजेंस, उन्होंने अपनी वर्सेटिलिटी से शो में धमाल मचा दिया है। 
 
अल्लू ने अक्षय खन्ना की 'करिश्माई आभा', संजय दत्त, माधवन और अर्जुन रामपाल की 'रॉक-सॉलिड प्रेजेंस' और सारा अर्जुन की 'स्वीट प्रेजेंस' की भी तारीफ़ की है। साथ ही उन्होंने जियो स्टूडियोज़, मेकर्स ज्योति देशपांडे और डायरेक्टर आदित्य धर को “ब्रिलियंट और शानदार फिल्ममेकर” बताते हुए उनकी पकड़ और स्टाइल की भी सराहना की।
 
इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने भी रणवीर की परफॉर्मेंस के लिए दिल छू लेने वाला रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आदित्य धर और पूरी टीम को मेरा सलाम… आपने एक ‘मॉन्स्टर’ बना दिया है… रणवीर मेरे भाई… अपना टाइम आ गया… अक्षय को एक्टर के तौर पर वो प्यार और सम्मान मिलता देख बेहद खुशी हुई, जिसका वो सालों से हक़दार थे। 
 
उन्होंने लिखा, आदित्य, अभी भी वो रात याद है जब URI रिलीज़ होने से एक दिन पहले हम सब साथ में फिल्म देख रहे थे… URI से धुरंधर तक आपकी ये यात्रा वाकई प्रेरणादायक है… मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ मेरे भाई… ये नया हिंदी सिनेमा है, अब ये घुस के मारेगा… 19 मार्च का इंतज़ार है।
रोहित की यह तारीफ उसी माहौल को और मजबूत कर देती है जिसमें इंडस्ट्री के लगभग हर कोने से रणवीर के लिए एक जैसा प्यार और सम्मान बह रहा है। सभी ने उनके अंदर की आग, उनके कंट्रोल, उनकी इमोशनल सटीकता और स्क्रीन पर उनकी पकड़ की खुलकर सराहना की है। क्रिटिक्स उनकी परफॉर्मेंस को “मैग्नेटिक”, “एक्सप्लोसिव” और “लेयर्ड” बता रहे हैं, ऐसा दुर्लभ मिश्रण जो बहुत कम एक्टर्स लगातार दे पाते हैं।
 
दूसरी तरफ दर्शक पूरे देश में हाउसफुल शो, बार-बार देखने और सोशल मीडिया पर तारीफों के सैलाब के साथ यही दिखा रहे हैं कि रणवीर का प्रभाव कितना गहरा है। धुरंधर से रणवीर सिंह ने सिर्फ एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वे इस पीढ़ी के सबसे फाइन और बेस्ट एक्टर हैं। 
