शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hema malini reveals dharmendra unfinished dreams and the work he was doing
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (14:42 IST)

अधूरी रह गई धर्मेंद्र की यह इच्छा, प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी ने खोला राज

Dharmendra unfulfilled wish
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बेटों सनी-बॉबी देओल और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने मुंबई में अलग-अलग प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। अब बीते दिन हेेेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में एक प्रार्थना सभा आयोजित की। 
 
धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में कई राजनेता मौजूद रहे। इस प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति के उन सपनों के बारे में बताया जो अधूरे रह गए। वो काम भी बताया जो अधूरा रह गया। इस दौरान हेमा मालिनी की आंखें आंसुओं से भरी रही।
 
हेमा ने कहा कि धरम जी का एक सपना था जो अधूरा रह गया। हेमा ने बताया धरम जी कमाल की कविताएं लिखते थे और वो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में उर्दू में शायरी लिखनी शुरू किया था। 
 
हेमा मालिनी ने कहा, वैसे तो यह सभी को पता है कि उन्हें शेरों-शायरी का बेहद शौक रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू शायरी लिखना उनका जुनून बन गया था। मैंने उन्हें किताब लिखकर प्रकाशित करने की सलाह दी। वह इसके लिए बहुत ही उत्साहित थे पर अफसोस उनका सफर ये काम करने से पहले ही खत्म हो गया।
 
इस प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी के साथ उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल दिखीं। वहीं ईशा देओल के एक्स हसबेंड भरत तख्तानी भी नजर आए। हालांकि इस प्रार्थना सभा में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी और बॉबी देओल नहीं पहुंचे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिद्धार्थ शुक्ला इस वजह से अपने पिता के पर्स से चुराते थे पैसे

सिद्धार्थ शुक्ला इस वजह से अपने पिता के पर्स से चुराते थे पैसेटीवी के पॉपुलर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन वह फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। 12 दिसंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ने काफी कम समय में मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया था।

83 साल की उम्र में काम के दबाव में अमिताभ बच्चन का शरीर देने लगा जवाब! एक गलती के लिए मांगनी पड़ी फैंस से माफी!

83 साल की उम्र में काम के दबाव में अमिताभ बच्चन का शरीर देने लगा जवाब! एक गलती के लिए मांगनी पड़ी फैंस से माफी!बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। अमिताभ नियमित ब्लॉग पर लिखते और ट्वीट भी करते हैं। वह सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी 'एक्सटेंडेड फैमिली' बताते हैं।

क्या आप जानते हैं क्यों शूट नहीं होता रजनीकांत की मौत का सीन

क्या आप जानते हैं क्यों शूट नहीं होता रजनीकांत की मौत का सीनसुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसा नाम है जो सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उनका रजनीकांत साउथ में अपने अभिनय और स्टाइल के लिए जाने जाते है। रजनीकांत 12 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस का लुक

आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस का लुकतापमान गिर रहा है और सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने सर्दियों के स्टाइलिंग गेम से गर्मी को और बढ़ा रही हैं। आरामदायक निट से लेकर चटक रंगों तक, ये डीवाज हमें दिखा रही हैं कि ठंड के मौसम में कैसे गर्म रहा जाए।

सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत ने किया कारपेंटर से लेकर कुली तक का काम

सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत ने किया कारपेंटर से लेकर कुली तक का कामबतौर बस कंडक्टर अपने करियर की शुरूआत कर दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक बनने वाले रजनीकांत को यह मुकाम पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। 12 दिसंबर 1950 को बंगलुरू में जन्में रजनीकांत मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ बचपन के दिनों से ही फिल्म अभिनेता बनना चाहते थे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com