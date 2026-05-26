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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : मंगलवार, 26 मई 2026 (17:15 IST)

घड़ी से शुरू हुआ सपना कैसे बना भारत की पहचान? ‘मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी’ का ट्रेलर रिलीज

Made In India
भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में गिने जाने वाले टाइटन की कहानी अब पर्दे पर दिखाई जाएगी। अमेज़न एमएक्स प्लेयर ने अपनी नई सीरीज़ ‘मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने आते ही बिजनेस और एंटरटेनमेंट दोनों दुनिया में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैप पर पहचान दिलाई। ट्रेलर में संघर्ष, विजन और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून साफ नजर आता है।
 
यह सीरीज़ मशहूर लेखक विनय कामथ की किताब Titan - India’s Most Successful Consumer Brand से प्रेरित है। छह एपिसोड वाली इस सीरीज़ में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भारत के महान उद्योगपति जेआरडी टाटा की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अभिनेता जिम सर्भ टाइटन के विजनरी बिजनेसमैन जेरक्सेस देसाई का किरदार निभा रहे हैं।
 

‘मेक इन इंडिया’ की भावना को दिखाएगी सीरीज़

‘मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी’ उस दौर की कहानी दिखाती है जब भारत आर्थिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। उस समय एक भारतीय वॉच ब्रांड बनाने का सपना बहुत बड़ा और जोखिम भरा माना जाता था। लेकिन Xerxes Desai और जेआरडी टाटा ने इस सपने पर भरोसा किया और उसे हकीकत में बदल दिया।
 
सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने आगे चलकर भारत की पहचान बन चुकी ब्रांड टाइटन को जन्म दिया। यह कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सोच की ताकत की भी है।
 

नसीरुद्दीन शाह बोले- जेआरडी टाटा का विजन बेहद खास था

जेआरडी टाटा का किरदार निभा रहे नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उन्हें इस रोल में सबसे ज्यादा आकर्षित जेआरडी टाटा की सोच और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता ने किया। उन्होंने कहा कि जेआरडी टाटा लोगों को उनके सपनों से भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते थे और यही बात उन्हें बेहद खास बनाती है।
 
नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक यह सीरीज़ सिर्फ एक ब्रांड बनाने की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, संघर्ष और साहस की कहानी है।
 

जिम सर्भ ने बताया क्यों खास है Xerxes Desai का किरदार

वहीं जिम सर्भ ने कहा कि जेरक्सेस देसाई एक ऐसे इंसान थे जो परंपराओं को चुनौती देने से नहीं डरते थे। उनके अंदर कुछ नया बनाने और अलग सोचने का जुनून था। जिम के मुताबिक यह सीरीज़ महत्वाकांक्षा के साथ-साथ इंसानी भावनाओं और संघर्षों को भी बेहद खूबसूरती से दिखाती है।
 

3 जून से मुफ्त देख सकेंगे सीरीज़

करण व्यास द्वारा लिखी गई और रॉबी ग्रेवाल द्वारा निर्देशित यह सीरीज़ 3 जून 2026 से अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त स्ट्रीम होगी। दर्शक इसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, प्राइम वीडियो, फायर टीवी, जियो टीवी और एयरटेल एक्सस्ट्रीम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देख सकेंगे।
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