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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: मंगलवार, 26 मई 2026 (19:16 IST)

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो: एलियंस का आगमन- एक अनोखी साई-फाई और पारिवारिक गाथा

The Great Grand Superhero
भारतीय सिनेमा में सुपरहीरो और साई-फाई (Sci-Fi) शैली की फिल्में हमेशा से दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं। इसी कड़ी में एक बेहद अनोखी और दिलचस्प फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है, जिसका नाम है "द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो: एलियंस का आगमन" (The Great Grand Superhero: Aliens Ka Aagman)। यह फिल्म न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी कल्पनाओं की एक नई दुनिया में ले जाएगी।  
 

फिल्म की कहानी 

यह कहानी एक छोटे बच्चे और उसके दादाजी के इर्द-गिर्द घूमती है। वह बच्चा लगातार एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने के कारण कभी भी स्थायी दोस्त नहीं बना पाता है। लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। 
 
कहा जाता है कि बच्चे के दादाजी (जैकी श्रॉफ) के पास कुछ असाधारण और अद्भुत शक्तियां (Superpowers) हैं, जिनका उपयोग वे पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष की अनजानी ताकतों और एलियंस के खतरों से बचाने के लिए करते हैं। 
 
बच्चा यह बात अपने दोस्तों को बताता है जो इस पर यकीन नहीं करते। तब बच्चा अपने दादा जी से शक्ति प्रदर्शन की बात कहता है।   
 
जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इस राज़ के खुलने का खतरा भी बढ़ता जाता है। इस बीच, बच्चे की कल्पना और हकीकत का सामना तब होता है जब पृथ्वी पर एलियंस के बड़े हमले के संकेत मिलने लगते हैं। यह फिल्म एक पोते और दादा के भावुक रिश्ते के साथ-साथ एक बेहतरीन सुपरहीरो एक्शन थ्रिलर का मिश्रण है।  
 

स्टारकास्ट (Star Cast)

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बॉलीवुड के दिग्गज और मंझे हुए कलाकार शामिल हैं:
जैकी श्रॉफ: एक ऐसे दादा के मुख्य किरदार में, जो दुनिया के सामने साधारण हैं लेकिन पीठ पीछे पृथ्वी के रक्षक हैं।  
शिवांश चोर्गे: पोते की भूमिका में जो अपनी मासूमियत और कल्पना से कहानी को आगे बढ़ाता है।  
 
प्रतीक बब्बर, भाग्यश्री और शरत सक्सेना: ये कलाकार भी फिल्म में बेहद महत्वपूर्ण और दमदार किरदारों में नजर आएंगे।  इसके अलावा दुर्गेश कुमार, सहर्ष कुमार शुक्ला और कुमार सौरभ भी फिल्म का हिस्सा हैं।  
 

निर्देशक 

इस फिल्म की कमान राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक मनीष सैनी ने संभाली है। उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है। मनीष सैनी अपनी खास और संवेदनशील कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं। इस बार वे पारिवारिक इमोशन और साई-फाई वीएफएक्स (VFX) का एक अनोखा तालमेल लेकर आए हैं। 
 

रिलीज़ डेट (Release Date)

ज़ी स्टूडियोज (Zee Studios) और अहमदाबाद फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 29 मई 2026 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।  
 

फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य

  • गीत और संगीत: प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास और आरुषी कौशल ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं, जबकि संगीत अजय जयंती और बी. प्रसन्ना ने दिया है।  
  • वीएफएक्स (VFX): फिल्म में एलियंस और सुपरपावर्स को दिखाने के लिए 'फायरफ्लाई स्टूडियोज' और 'गिरगिट स्टूडियोज' द्वारा शानदार विजुअल्स तैयार किए गए हैं।  
  • एक्शन: फिल्म का एक्शन डायरेक्शन परवेज़ शेख ने किया है, जबकि हॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन प्रीविज़ (Action Previz) विशेषज्ञ वेन डलग्लिश और क्रिस क्लेमेंट्स भी इससे जुड़े हैं।
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द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो: एलियंस का आगमन- एक अनोखी साई-फाई और पारिवारिक गाथा

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