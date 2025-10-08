बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. Karwa Chauth Vrat Ke Niyam
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (18:09 IST)

Karva Chauth 2025: क्या कुंवारी लड़कियां रख सकतीं करवाचौथ का व्रत, जानिए क्या हैं शास्त्रों में लिखे नियम

Karva Chauth
Karwa Chauth Vrat Ke Niyam: करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में अखंड सौभाग्य और पातिव्रत्य धर्म का प्रतीक है। यह मूल रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। हालांकि, आधुनिक समय में यह चलन काफी बढ़ गया है कि कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति या प्रेमी के लिए यह व्रत रखने लगी हैं। क्या धर्मशास्त्र इस अभ्यास की अनुमति देते हैं, और अगर हां, तो इसके लिए नियम क्या हैं?

धर्मशास्त्रों में कुंवारी कन्याओं के लिए क्या कहा गया है: अधिकांश धर्मशास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए निर्दिष्ट है। इसका मूल आधार है पातिव्रत्य धर्म का पालन करना, जो विवाह के बाद ही संभव होता है।

पातिव्रत्य धर्म का अर्थ: 'पातिव्रत्य' शब्द 'पति' और 'व्रत' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पति के प्रति निष्ठा, समर्पण, और कर्तव्य का पालन करना। यह धर्म विवाहित महिलाओं की निष्ठा और पति के प्रति उनके कर्तव्य को दर्शाता है। चूंकि विवाह से पहले यह धर्म पूरी तरह से लागू नहीं होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियों को करवा चौथ का कठोर निर्जला व्रत रखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत रखना आवश्यक नहीं होता है।

बदलते समय और लोक-परंपराओं के प्रभाव के कारण, कई स्थानों पर अब कुंवारी कन्याएं भी दो मुख्य उद्देश्यों से यह व्रत रखती हैं:
  • मनपसंद जीवनसाथी की कामना: अविवाहित कन्याएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे मनचाहा और आदर्श जीवनसाथी प्राप्त करने की कामना करती हैं। माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी।
  • सगाई या भावी पति के लिए: जिनकी सगाई हो चुकी है या जो विवाह बंधन में बंधने वाली हैं, वे अपने भावी पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं।
 
अगर कुंवारी लड़कियां यह व्रत रखना चाहती हैं, तो उन्हें विवाहित महिलाओं जैसे कठोर नियम का पालन नहीं करना चाहिए। उनके लिए कुछ विशेष सरल नियम निर्धारित किए गए हैं:
  • व्रत का स्वरूप: कुंवारी कन्याएं निर्जला (बिना पानी) व्रत के बजाय, फलाहार या जल ग्रहण करके व्रत रख सकती हैं। उनके लिए पूरे दिन अन्न या जल न लेना अनिवार्य नहीं है।
  • पूजा विधि: उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह रस्म सुहाग से जुड़ी है। इसके बजाय, वे शाम को तारों को देखकर या छलनी का उपयोग किए बिना अपने माता-पिता के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोल सकती हैं।
  • श्रृंगार और रस्में: कुंवारी लड़कियों के लिए 16 श्रृंगार करना अनिवार्य नहीं है। उन्हें करवा बदलने या थाली घुमाने (फेरी लेने) जैसी रस्में नहीं करनी चाहिए। उन्हें सुहाग की वस्तुएं (जैसे सिंदूर, चूड़ी) उपहार में नहीं लेनी चाहिए।
 
यह व्रत मुख्यतः विवाहित जीवन की निष्ठा और समर्पण का पर्व है। जबकि धर्मशास्त्र कुंवारी लड़कियों के लिए इसे अनिवार्य नहीं मानते, मनचाहे जीवनसाथी की कामना या प्रेम के कारण इसे रखना अब एक सामाजिक चलन बन गया है। यदि आप यह व्रत रखती हैं, तो कठोर व्रत नियमों के बजाय, ऊपर बताए गए सरल नियमों का पालन करना ही उचित और शास्त्रसम्मत माना जाता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

और भी वीडियो देखें

करवा चौथ माता की आरती: karva chauth mata ki aarti

करवा चौथ माता की आरती: karva chauth mata ki aartiॐ जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया।। ॐ जय करवा मैया।।

09 October Birthday: आपको 9 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 October Birthday: आपको 9 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय09 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...

Karva Chauth 2025: क्या कुंवारी लड़कियां रख सकतीं करवाचौथ का व्रत, जानिए क्या हैं शास्त्रों में लिखे नियम

Karva Chauth 2025: क्या कुंवारी लड़कियां रख सकतीं करवाचौथ का व्रत, जानिए क्या हैं शास्त्रों में लिखे नियमKarwa Chauth Vrat Ke Niyam: करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में अखंड सौभाग्य और पातिव्रत्य धर्म का प्रतीक है। यह मूल रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। हालांकि, आधुनिक समय में यह चलन काफी बढ़ गया है कि कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति या प्रेमी के लिए यह व्रत रखने लगी हैं। क्या धर्मशास्त्र इस अभ्यास की अनुमति देते हैं, और अगर हां, तो इसके लिए नियम क्या हैं?

Karva Chauth 2025: करवा चौथ व्रत के 10 आवश्यक कार्य

Karva Chauth 2025: करवा चौथ व्रत के 10 आवश्यक कार्यKarva Chauth 2025: कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस पर यह व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। दिल्ली समय के अनुसार चंद्रमा रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर निकलेगा। पूजा का शुभ मुहर्त शाम 06 बजकर 06 मिनट से 07 बजकर 19 मिनट तक रहेगा। करवा चौथ के दिन किए जाने वाले 10 मुख्य कार्य और नियम यहाँ दिए गए हैं, जो व्रत की विधि-विधान को पूरा करते हैं:-
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com