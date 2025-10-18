मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 21 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 21 October 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 21 October 2025 : * करियर: आज के खास अवसर पर नए प्रोजेक्ट और सौदे सफल रहेंगे।
* लव: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, प्रेम जीवन सुखमय रहेगा।
* धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ होगा।
* स्वास्थ्य: ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
* उपाय: दीपावली के अगले दिन गाय को चारा खिलाएं और लाल रंग की वस्तुएं दान करें।ALSO READ: Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त
 
वृषभ (Taurus)
 
* करियर: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। 
* लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी।
* धन: निवेश से लाभ होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। 
* स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान रखें।
* उपाय: दीप जलाएं और तुलसी की पूजा करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
* करियर: नौकरीपेशा को नए अवसर प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी। रोजगार प्राप्ति के योग हैं। 
* लव: रिश्तों में नए अनुभव होंगे। परिवार व स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है। 
* धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। आय में मनोनुकूल वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा।
* स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
* उपाय: हनुमान जी को गुड़ अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
* करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नई योजना बनेगी। लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा। 
* लव: परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। पारिवारिक प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी। 
* धन: धन लाभ के संकेत हैं। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। 
* स्वास्थ्य: ऊर्जा में कमी आ सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे।
* उपाय: हरे रंग की वस्तुएं दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
* करियर: पदोन्नति और सम्मान मिलेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। 
* लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा। स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ मिलेगा। 
* धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेंगे। 
* स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भूले-बिसरे साथी तथा आगंतुकों के स्वागत तथा सम्मान पर व्यय होगा। 
* उपाय: कुत्ते को दूध पिलाएं।
 
कन्या (Virgo)
 
* करियर: काम में सफलता मिलेगी। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। परिवार के सदस्यों की उन्नति के समाचार मिलेंगे।
* लव: रिश्तों में मधुरता रहेगी। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। 
* धन: खर्चों में सावधानी रखें। बड़ा काम करने का मन बनेगा। किसी व्यक्ति की बातों में न आएं, लाभ होगा।
* स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।
* उपाय: चंदन से तिलक लगाएं।ALSO READ: Govardhan puja ki kahani: गोवर्धन पूजा की कथा कहानी हिंदी में
 
तुला (Libra)
 
* करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे। आय में निश्चितता रहेगी। लाभ होगा।
* लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। प्रसन्नता रहेगी। कुसंगति से बचें। बेकार की बातों पर ध्यान न दें। 
* धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 
* स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा। चिंता तथा तनाव दूर होंगे।
* उपाय: कंबल गरीबों को दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
* करियर: भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में चैन महसूस होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। 
* लव: नया रिश्ता बन सकता है। घर-बाहर प्रसन्नतादायक वातावरण रहेगा। जीवन में प्रसन्नता रहेगी।
* धन: व्यापार से संतुष्टि रहेगी। लाभ होगा। यात्रा की योजना बनेगी। 
* स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। माता के स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। 
* उपाय: हनुमान मंदिर में दीप जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
* करियर: कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। 
* लव: प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है। 
* धन: व्यापार-व्यवसाय से मनोनुकूल लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम में लगन तथा उत्साह बने रहेंगे।
* स्वास्थ्य: परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 
* उपाय: पीले फूल मंदिर में चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
 
* करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें। घर-बाहर सफलता प्राप्त होगी। 
* लव: परिवार में विवाद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें।
* धन: धन हानि से बचें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा।
* स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। 
* उपाय: काले तिल का दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
* करियर: तरक्की के योग हैं। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सुकून रहेगा। 
* लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। मित्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक समय बीतेगा।
* धन: धन लाभ होगा। नई योजना लागू करने का श्रेष्ठ समय है। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। 
* स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। थकान व कमजोरी महसूस होगी। 
* उपाय: पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें।
 
मीन (Pisces)
 
* करियर: करियर में सफलता प्राप्त होगी। जल्दबाजी में कोई आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है। कानूनी अड़चन आ सकती है। 
* लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।  घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी।
* धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च होगा। 
* स्वास्थ्य: मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन माता को पुराना रोग बाधा का कारण रहेगा। स्वास्थ्य पर खर्च होगा। 
* उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।ALSO READ: Govardhan Puja vidhi: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि
