Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 21 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 21 October 2025 : * करियर: आज के खास अवसर पर नए प्रोजेक्ट और सौदे सफल रहेंगे।

* लव: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, प्रेम जीवन सुखमय रहेगा।

* धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ होगा।

* स्वास्थ्य: ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृषभ (Taurus)

* करियर: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे।

* लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी।

* धन: निवेश से लाभ होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी।

* स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान रखें।

* उपाय: दीप जलाएं और तुलसी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

* करियर: नौकरीपेशा को नए अवसर प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी। रोजगार प्राप्ति के योग हैं।

* लव: रिश्तों में नए अनुभव होंगे। परिवार व स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है।

* धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। आय में मनोनुकूल वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा।

* स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

* उपाय: हनुमान जी को गुड़ अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

* करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नई योजना बनेगी। लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा।

* लव: परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। पारिवारिक प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी।

* धन: धन लाभ के संकेत हैं। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं।

* स्वास्थ्य: ऊर्जा में कमी आ सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

* उपाय: हरे रंग की वस्तुएं दान करें।

सिंह (Leo)

* करियर: पदोन्नति और सम्मान मिलेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी।

* लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा। स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ मिलेगा।

* धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेंगे।

* स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भूले-बिसरे साथी तथा आगंतुकों के स्वागत तथा सम्मान पर व्यय होगा।

* उपाय: कुत्ते को दूध पिलाएं।

कन्या (Virgo)

* करियर: काम में सफलता मिलेगी। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। परिवार के सदस्यों की उन्नति के समाचार मिलेंगे।

* लव: रिश्तों में मधुरता रहेगी। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा।

* धन: खर्चों में सावधानी रखें। बड़ा काम करने का मन बनेगा। किसी व्यक्ति की बातों में न आएं, लाभ होगा।

* स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।

तुला (Libra)

* करियर: नए अवसर प्राप्त होंगे। आय में निश्चितता रहेगी। लाभ होगा।

* लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। प्रसन्नता रहेगी। कुसंगति से बचें। बेकार की बातों पर ध्यान न दें।

* धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

* स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा। चिंता तथा तनाव दूर होंगे।

* उपाय: कंबल गरीबों को दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

* करियर: भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में चैन महसूस होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

* लव: नया रिश्ता बन सकता है। घर-बाहर प्रसन्नतादायक वातावरण रहेगा। जीवन में प्रसन्नता रहेगी।

* धन: व्यापार से संतुष्टि रहेगी। लाभ होगा। यात्रा की योजना बनेगी।

* स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। माता के स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा।

* उपाय: हनुमान मंदिर में दीप जलाएं।

धनु (Sagittarius)

* करियर: कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

* लव: प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है।

* धन: व्यापार-व्यवसाय से मनोनुकूल लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम में लगन तथा उत्साह बने रहेंगे।

* स्वास्थ्य: परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

* उपाय: पीले फूल मंदिर में चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

* करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें। घर-बाहर सफलता प्राप्त होगी।

* लव: परिवार में विवाद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें।

* धन: धन हानि से बचें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा।

* स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। यात्रा मनोरंजक रहेगी।

* उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

* करियर: तरक्की के योग हैं। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सुकून रहेगा।

* लव: प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। मित्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक समय बीतेगा।

* धन: धन लाभ होगा। नई योजना लागू करने का श्रेष्ठ समय है। कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

* स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। थकान व कमजोरी महसूस होगी।

* उपाय: पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें।

मीन (Pisces)

* करियर: करियर में सफलता प्राप्त होगी। जल्दबाजी में कोई आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है। कानूनी अड़चन आ सकती है।

* लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी।

* धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च होगा।

* स्वास्थ्य: मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन माता को पुराना रोग बाधा का कारण रहेगा। स्वास्थ्य पर खर्च होगा।