बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 22 October 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 22 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 22 October horoscope in Hindi 2025
मेष Aries
 
Rashifal 22 October 2025: करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखें। रचनात्मक विचार कार्यस्थल पर लाभ दिलाएंगे। 
लव: रिश्तों में ईमानदारी से बात करें। अत्यधिक भावुकता से बचें। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।
 
वृषभ Taurus
 
करियर: नौकरीपेशा निर्णयों में जल्दबाजी न करें। उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले लाभकारी रहेंगे।
लव: पार्टनर से भावनात्मक समर्थन मिलेगा।
धन: फालतू खर्च से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। 
स्वास्थ्य: कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है।
उपाय: सफेद कपड़ा किसी गरीब को दान करें।
 
मिथुन Gemini
 
करियर: टीमवर्क से सफलता मिलेगी। तक्की के अवसर प्राप्त होंगे।
लव: प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकते हैं। परिवार व स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है। 
धन: धन लाभ के योग हैं। निवेश शुभ रहेगा। 
स्वास्थ्य: गला या त्वचा संबंधित परेशानी।
उपाय: हरे वस्त्र पहनें, तुलसी को जल चढ़ाएं।
 
कर्क Cancer
 
करियर: उच्च अधिकारियों से पदोन्नति या तारीफ मिल सकती है। 
लव: संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।
धन: घरेलू खर्च बढ़ सकता है। धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: अपच या गैस की समस्या।
उपाय: चावल और दूध का दान करें।
 
सिंह Leo
 
करियर: आपकी कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी। लाभ मिलेगा। 
लव: साथी के साथ समय बिताएं। प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। 
धन: निवेश से लाभ होगा। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आंखों में थकावट हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
कन्या Virgo
 
करियर: नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। रुके कार्य पूरे होंगे।
लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी। सुखद समय। 
धन: फालतू खर्च से बचें। वस्तुएं संभालकर रखें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है। पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है।
 
तुला Libra
 
करियर: नौकरीपेशा को उच्च पद की प्राप्ति संभव है।
लव: पुराने मित्र से संबंध गहरे हो सकते हैं। प्रसन्नता रहेगी।
धन: आय में वृद्धि होगी। व्यापार से संतुष्टि रहेगी। 
स्वास्थ्य: तनाव कम करने की कोशिश करें।
उपाय: जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर स्नान करें।
 
वृश्चिक Scorpio
 
करियर: नई योजनाएं बनेगीं, ध्यान से लागू करें।
लव: पार्टनर के साथ ईगो क्लैश से बचें। विवाद संभव।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: पेट में हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
धनु Sagittarius
 
करियर: नौकरीपेशा को यात्रा से लाभ मिलेगा। छात्रों हेतु समय शुभ। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ेगा। साथ निभायेंगे। 
धन: आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है। निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में थकान हो सकती है। आराम करें। 
उपाय: केले का दान करें।
 
मकर Capricorn
 
करियर: कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग हैं। पदोन्नति संभव।
लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। 
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। काम में लगन तथा उत्साह बने रहेंगे। 
स्वास्थ्य: पीठ या घुटनों में दर्द। सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 
कुंभ Aquarius
 
करियर: किसी नई तकनीक से लाभ मिलेगा। नौकरी में चैन महसूस होगा। 
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव।
धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार से संतुष्टि रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें। संतान की चिंता रहेगी। 
उपाय: गरीब बच्चों को मिठाई बाँटें।
 
मीन Pisces
 
करियर: नई योजना लागू करने का श्रेष्ठ समय है। छात्र वर्ग को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर ध्यान दें। जोखिम न उठाएं।
उपाय: मीठा जल में डालकर तुलसी को चढ़ाएं।ALSO READ: Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी में

Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी मेंBhai dooj ki pauranik katha: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसकी कथा भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी होने के कारण इस दिन को मूल रूप से यम द्वितीया कहते हैं। आओ जानते हैं कि यह इस दिन भाई दूज क्यों मनाई जाती है और क्यों यमदेव की पूजा करते हैं।

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?यम पंचक का संबंध मुख्य रूप से दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव से है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (धनतेरस) से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया (भाई दूज या यम द्वितीया) तक चलने वाली पांच तिथियों का समूह होता है।

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खेNumerology tips for wealth Diwali:दिवाली सिर्फ दीयों का त्यौहार नहीं, बल्कि अंकों की शक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करने का महापर्व है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे गोपनीय उपाय बताए गए हैं, जो सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं...

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

और भी वीडियो देखें

22 October Birthday: आपको 22 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 October Birthday: आपको 22 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय22 October 2025 ke Muhurat, Astrology : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 अक्टूबर...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अक्टूबर, 2025)Today 21 October 2025 horoscope in Hindi : आज 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

21 October Birthday: आपको 21 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

21 October Birthday: आपको 21 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!21 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 21 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com