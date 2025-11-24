सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 24 नवंबर 2025 (19:52 IST)

Naxalites surrender : सुकमा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हर एक पर 48 लाख का इनाम

Sukma
छत्तीसगढ़ में एंटी-नक्सल ऑपरेशन लगातार अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। आज सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली। यहां 15 एक्टिव माओवादियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। उनमें से हर एक पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 
 
सरेंडर करने वाले माओवादियों में PLGA बटालियन-01 के चार हार्डकोर मेंबर, PPCM के चार मेंबर, SCM के दो मेंबर, पार्टी के तीन मेंबर और 8 दूसरे एक्टिव मेंबर शामिल हैं। इन 15 माओवादियों में 10 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। 
माओवादियों ने ‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’ और पुना मुर्गम योजना से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात कही। तर्रेम और अंसदरी क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों की बढ़ी मौजूदगी ने भी उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण के लिए महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के मु‍ख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है।  Edited by : Sudhir Sharma
