सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. INS Mahe joins the Indian Navy, will be a nightmare for submarines
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (12:34 IST)

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS-माहे, पनडुब्बियों पर काल बनकर टूटेगा

INS Mahe
भारतीय नौसेना ने सोमवार को एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट INS-माहे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नौसेना में INS माहे की कमीशनिंग आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में की मौजूदगी में हुई। INS माहे को बेड़े में शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो गया है।

बता दें कि INS-माहे को दुश्मन की पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। यह इतना ताकतवर है कि दुश्मनों पर काल बनकर टूट सकता है। बता दें कि इसके निर्माण में 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की गई है, जो कि स्वेदेशी ताकत बताता है। जानते हैं आखिर क्या है INS-माहे।
INS Mahe

माहे के कमीशन होने से कम पानी में लड़ने वाले देसी जहाजों की एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ है, जो फुर्तीले, तेज और पक्के इरादे वाले भारतीय होंगे। 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ, माहे-क्लास युद्धपोत के डिज़ाइन, निर्माण और एकीकरण में भारत की बढ़ती महारत को दिखाता है। यह पश्चिमी समुद्र तट पर एक 'साइलेंट हंटर' के तौर पर काम करेगा, जो आत्मनिर्भरता से चलेगा और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित होगा।

क्या हैं INS माहे की खूबियां : माहे-क्लास के पहले एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट INS-माहे को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत को दुश्मन की पनडुब्बियों का दुश्मन माना जा रहा है। 78 मीटर लंबा ये जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनार सिस्टम से लैस है और दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके उन्हें बर्बाद करने में इसे महारथ हासिल है। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। 80 फीसदी स्वदेसी तकनीक से बना INS माहे एंटी-सबमरीन वॉरफेयर–शैलो वॉटर क्राफ्ट कैटेगिरी का पहला युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। ये जहाज उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उनकी निगरानी और हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है।

आईएनएस माहे के कमीशनिंग पर, जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा- "सबसे पहले, माहे के कमांडिंग ऑफिसर, अधिकारियों और जवानों और इस समारोह में शामिल सभी लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था और उत्कृष्ट समारोह के लिए बधाई। भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे आठ पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से पहले आईएनएस माहे के कमीशनिंग समारोह में उपस्थित होना बेहद गर्व और सम्मान की गहरी भावना है। आज केवल समारोह नहीं है। यह न केवल युद्ध के समुद्री क्रम में एक शक्तिशाली नए मंच को शामिल करने का प्रतीक है, बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ जटिल लड़ाकू विमानों को डिजाइन करने, निर्माण करने और तैनात करने की हमारे देश की बढ़ती क्षमता की भी पुष्टि करता है, जिसका नाम भारत की समुद्री विरासत के प्रतीक ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है, यह जहाज नवाचार और सेवा की भावना का प्रतीक है।"
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : अब सताएगी सर्दी, कई राज्‍यों में गिरा पारा, यहां बारिश का अलर्ट

Weather Update : अब सताएगी सर्दी, कई राज्‍यों में गिरा पारा, यहां बारिश का अलर्टWeather Update News : कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। उत्तर भारत में ठंड तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है, जबकि मैदानी राज्यों में भी पारा लगातार गिर रहा है और सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है।

राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण, भागवत और योगी होंगे साथ

राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण, भागवत और योगी होंगे साथपीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी समेत 7 हजार से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या नगरी अभेद्य किले में बदल गई है। बता दें कि 25 नवंबर को राम नगरी अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम की नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है।

झारखंड के CM हेमंत सोरेन आज करेंगे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन

झारखंड के CM हेमंत सोरेन आज करेंगे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटनChief Minister Hemant Soren News : झारखंड के दुमका में पूर्वी क्षेत्र का पहला कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन करेंगे। यहां हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आरक्षित छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण होगा। झारखंड सरकार की ओर से संचालित इस इंस्टीट्यूट में प्रत्येक वर्ष 30 योग्य छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 15 सीट आरक्षित श्रेणी की होगी।

दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के ओवैसी, जो जालिम मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं

दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के ओवैसी, जो जालिम मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैंदिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवादी साजिश की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने मुसलमानों की देशभक्ति और मदरसों पर लगाए गए आरोपों पर भी सफाई दी है। ओवैसी ने आगे कहा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे जम्हूरियत के दायरे में रहकर।

LIVE: पेशावर में आतंकी अटैक, 2 धमाके, 3 हमलावर को मार गिराया

LIVE: पेशावर में आतंकी अटैक, 2 धमाके, 3 हमलावर को मार गिरायापाकिस्तान के पेशावर में आतंकी अटैक हुआ है। इसे एक बडा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस दौरान दो धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया है। यह हमला पेशावर के अर्धसैनिक बल मुख्यालय के पास हुआ है। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com