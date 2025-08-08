शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Mamata Banerjee's speech on Rabindranath Tagore's death anniversary
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :कोलकाता , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (16:48 IST)

टैगोर की पुण्यतिथि पर बोलीं ममता बनर्जी, मैं चाहती हूं कि भारत भाषायी आतंक के बिना फले फूले

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee's speech : भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख करते हुए कामना की कि देश भाषा के आतंक के बिना फले-फूले।ALSO READ: संस्कृत दिवस: संस्कृतनिष्ठ हिंदी है भारतीयों की संपर्क भाषा, प्रांतवादी सोच से क्या बढ़ेगा अंग्रेजी का वर्चस्व?
 
टैगोर के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की : उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि लोग ऐसे भारत को लेकर जागरुक होंगे जहां रवीन्द्रनाथ की भाषा बांग्ला को सभी नागरिकों का सम्मान, गरिमा और प्यार मिलेगा। बनर्जी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि मैं विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूं। वे हर पल हमारे हृदय में निवास करते हैं। वे हमारी आत्मा के कवि हैं और मैं आज उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से स्मरण करती हूं। वे हमारे संरक्षक और हमारे पथ प्रदर्शक हैं।ALSO READ: ममता बनर्जी ने फूंका चुनावी बिगुल, भाषा विवाद पर भड़कीं, BJP के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
 
बनर्जी ने यह टिप्पणी टैगोर की 84वीं पुण्यतिथि के दिन की, जो बंगाली कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के 22वें दिन पड़ती है। हर दिन उनकी यादों का स्मृति दिवस है। हम कवि को याद करते हैं और सालभर, दिन-रात उनका उत्सव मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राष्ट्र जागृत हो, जहां रवीन्द्रनाथ की भाषा बांग्ला को सभी नागरिकों का सम्मान, गरिमा और प्रेम मिले। वह राष्ट्र फले-फूले, जहां भाषा का कोई आतंक न हो।ALSO READ: ममता बनर्जी ने शुरू किया 'भाषा आंदोलन', बोलीं- मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन भाषा छीनने की इजाजत नहीं दूंगी
 
बनर्जी ने बताया कि राज्य सरकार ने गुरुवार को टैगोर की स्मृति में झारग्राम जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि कल झारग्राम में हमारा एक सरकारी कार्यक्रम था। वहां हमें अनेक विद्वानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। उस अवसर पर हमने विश्व कवि को नमन किया। उस कार्यक्रम से पहले हमने सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के फैसले आपत्ति जताई और कहा कि देश के हित में किसी दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। अब इस पर चीन का बयान भी सामने आया है।

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाश

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाशअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर भारत को चीन का साथ भी मिला है। चीन ने इस कदम को व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियन

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियनकनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक बार फिर फायरिंग हुर्अ। यह उनके कैफे पर हमले की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तक कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके स्टाफ और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है।

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीकेनींद की गोलियां और कीटनाशक का इस्‍तेमाल, पुलिस से बचने के लिए हत्‍याओं के नए नए गुर सीख रहीं कातिल पत्‍नियां

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍याराजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी।

और भी वीडियो देखें

सपा नेता अबू आजमी ने किया महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर का दावा, ऑडिट की मांग

सपा नेता अबू आजमी ने किया महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर का दावा, ऑडिट की मांगAbu Azmi claims: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अबू आजमी ने निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाने की शुक्रवार को आलोचना की और महाराष्ट्र की मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया। सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पिछले साल चुनाव से 6 महीने पहले मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए थे और फिर उन्हें हटाकर इसमें गैर-निवासियों के नाम दर्ज कर दिए गए।

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग के हलफनामा का फंदा, क्या कानूनी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना?

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग के हलफनामा का फंदा, क्या कानूनी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना?लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉफ्रेंस में चुनाव आयोग में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवापुरा विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट को लेकर कई सवाल उठाते हुए एक लाख से अधिक फर्जी वोट होने का दावा किया है। राहुल गांधी ने इस मॉडल पर देश में चुनाव आयोग भाजपा की मदद के लिए इस तरह की वोटों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि एक विधानसभा में एक लाख फर्जी वोट है। ऐसा नहीं हैं कि राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए है। राहुल गांधी बीते सालों में चुनाव आयोग के कामकाज और पारदर्शिता पर गंभीर आरोप लगाए है।

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राज

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राजPM Modi Mann ki Baat : सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से सरकार को अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है।

भारत पर अतिरिक्त शुल्क अमेरिका में कैसे बना राष्‍ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा?

भारत पर अतिरिक्त शुल्क अमेरिका में कैसे बना राष्‍ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा?Trump Tariff on India : व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। यह नई दिल्ली के रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार से जुड़ा है।

कनाडा में 4 साल 1200 से अधिक भारतीयों की हुई मृत्यु, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

कनाडा में 4 साल 1200 से अधिक भारतीयों की हुई मृत्यु, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारीdeaths of indians in canada: सरकार ने बताया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच कुल 1,203 भारतीय नागरिकों (Indian citizens) की कनाडा (Canada) में मृत्यु हुई और अधिकतर मौतें प्राकृतिक कारणों जैसे वृद्धावस्था या बीमारियों की वजह से हुईं। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (Kirti Vardhan Singh) ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि इस अवधि के दौरान विदेश मंत्रालय की सहायता से 757 भारतीयों के शव या अस्थियां कनाडा से भारत लाए गए। उनसे पूछा गया था कि पिछले 5 वर्षों में कनाडा में कितने भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के कारण क्या थे?

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com