हिमाचल के चंबा में कार के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत

Car accident in Himachal: हिमाचल (Himachal) प्रदेश के चंबा (Chamba) जिले में एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह दुर्घटना चंबा जिले के तीसा उपमंडल में चनवास के पास उस समय हुई जब एक सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने परिवार के साथ बनीखेत से अपने घर लौट रहा था।

प्रारंभिक जांच के अनुसार ऊपर से गिरी एक चट्टान कार से टकराई जिसके बाद गाड़ी खाई में गिर गई। जब कार खाई में गिरी, उस समय परिवार के लोग अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। चीख-पुकार सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचित कर बचाव कार्य शुरू किया।

पुलिस ने बताया कि हादसे में शिक्षक राजेश, उसकी पत्नी हंसो (36), उसका बेटा दीपक (15), बेटी आरती (17), रिश्तेदार हेमराज और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति को परिवार ने अपनी कार में ‘लिफ्ट’ दी थी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना गुरुवार रात करीब 9.30 बजे हुई और शवों को निकालने में करीब 6 घंटे लगे। उसने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।(भाषा)

